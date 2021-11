Krafton dit avoir interdit plus de 25 tricheurs lakh sur Battlegrounds Mobile India en un mois

Il a également remplacé toutes les interdictions provisoires par des interdictions permanentes

Champs de bataille mobile en Inde : Krafton a déclaré lundi qu’il avait interdit plus de 25 tricheurs lakh sur Battlegrounds Mobile India depuis le 1er octobre. Dans un communiqué publié par le développeur, il a déclaré qu’il prenait des mesures continues de manière majeure pour éradiquer la tricherie ainsi que les tricheurs sur BGMI, le Version PUBG spécifique à l’Inde. Entre le 1er octobre et le 10 novembre, 25 19 692 comptes ont été bannis de manière permanente, tandis que 7 06 319 comptes ont été bannis temporairement.

« Conformément à ses efforts, Krafton a désormais éliminé la plupart des tricheurs du jeu, faisant de BGMI une expérience beaucoup plus amusante, et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour que BGMI reste juste et amusant », a déclaré le développeur. Il a également énuméré certaines des mesures prises pour que le BGMI reste équitable pour tous, notamment la mise en œuvre d’une détection de triche plus puissante ainsi qu’un mécanisme d’interdiction, à l’aide desquels le système peut suivre les tricheurs en temps réel, comme ainsi que d’interdire les utilisateurs qui entreprennent des méthodes illégales pour gagner le jeu.

Il a également remplacé toutes les interdictions provisoires par des interdictions permanentes afin qu’il n’y ait aucune possibilité de seconde chance pour les joueurs qui ont tenté de tricher dans le jeu. En dehors de cela, Krafton a également entrepris la vérification manuelle et l’interdiction des comptes qui « utilisent ou promeuvent des programmes illégaux parmi les hauts gradés. L’équipe surveille ces comptes en temps réel et les interdit définitivement si un programme illégal est retrouvé.

De plus, non seulement Krafton surveille l’utilisation de la triche dans le jeu, mais surveille également activement la plate-forme de streaming vidéo YouTube en temps réel pour rechercher toutes les chaînes susceptibles de promouvoir des programmes illégaux. Ces chaînes sont bloquées immédiatement, a-t-il déclaré.

