Krafton introduit l’interdiction permanente des appareils sur Battlegrounds Mobile India pour les tricheurs

Le développeur interdit généralement les comptes s’ils utilisent des versions non officielles ou modifiées du jeu ou s’ils ont des programmes auxiliaires illégaux qui les aident à tricher.

Battlegrounds Mobile India a annoncé qu’il interdirait les appareils que les joueurs utilisent pour tricher dans le jeu Battle Royale.

Le changement de politique entrera en vigueur aujourd’hui et le développeur interdira les appareils qui exécutent des logiciels pour aider les joueurs à tricher. La tricherie dans des jeux populaires tels que Battlegrounds Mobile India ou PUBG: New State peut nuire aux autres joueurs. L’interdiction de l’appareil sera permanente, contrairement à la politique précédente de Krafton consistant à sanctionner le compte incriminé, marquant un changement dans la position du développeur à l’égard des tricheurs.

Partageant les détails de la politique visant à interdire les appareils incriminés, Krafton a déclaré dans un article sur le site Web Battlegrounds Mobile India : « Si l’utilisation de programmes illégaux est détectée avec un appareil mobile par la nouvelle logique de sécurité appliquée, l’appareil sera définitivement interdit d’utiliser BGMI. . «

Krafton cible les utilisateurs accusés de tricherie et d’interdiction permanente. Le développeur a récemment annoncé qu’il avait définitivement banni 99 583 Battlegrounds Mobile India pour tricherie en l’espace de six jours.

Alors que Krafton a utilisé son interdiction de comptes comme une politique efficace, l’interdiction d’un appareil, qui peut être basée sur l’adresse IP ou l’ID de l’appareil, empêche les joueurs de contourner l’interdiction et de créer des comptes supplémentaires.

Le développeur de jeux basé en Corée du Sud a précédemment mis en œuvre des mesures pour restreindre les services qui permettent aux joueurs de tricher, notamment en empêchant PUBG: New State de s’exécuter sur des appareils sur lesquels les options de développeur sont activées. Les joueurs se plaignent régulièrement de tricherie dans le jeu sur les réseaux sociaux de Krafton et la société a déclaré qu’elle continuerait à travailler pour éradiquer la tricherie, y compris l’utilisation de logiciels illégaux.

En novembre, Krafton a annoncé qu’il avait interdit plus de 25 comptes lakh sur Battlegrounds Mobile India depuis le 1er octobre pour tricherie. Entre le 1er octobre et le 10 novembre, il a interdit définitivement plus de 25,19 comptes lakh, tandis que 7,06 comptes lakh ont été temporairement interdits.

