Krafton rachète Unknown Worlds, fabricant de Subnautica

Le géant coréen des jeux Krafton a annoncé qu’il achetait le développeur Unknown Worlds.

La firme a révélé la nouvelle sur son site Web, affirmant que le studio Subnautica continuerait à fonctionner en tant que développeur indépendant. En d’autres termes, il est peu probable que Unknown Worlds soit rebaptisé Krafton.

L’accord valorise Unknown Worlds à 585,8 milliards de wons (500 millions de dollars), l’entreprise pouvant gagner 292,2 milliards de wons supplémentaires (environ 250 millions de dollars) en fonction des performances.

« Unknown Worlds sont des développeurs incroyablement compétents et passionnés avec un don inégalé pour la créativité et une expérience éprouvée dans la création de mondes réussis dirigés par les joueurs. » a déclaré le PDG de Krafton, Chang-han Kim.

« Krafton ne ménagera aucun effort pour les aider. Non seulement ils améliorent nos capacités de développement, mais nous partageons l’objectif de créer des expériences uniques pour un public mondial. »

Le PDG d’Unknown Worlds, Charlie Cleveland, a ajouté: « Il est immédiatement apparu à quel point Unknown Worlds et Krafton sont étroitement alignés dans notre façon de penser aux jeux et au développement de jeux. Subnautica et PUBG ont tous deux commencé humblement et ont évolué avec succès grâce à des itérations et des commentaires constants. Nous voulons apporter de nouveaux jeux sur la scène mondiale – et avec Krafton, nous nous rapprochons d’un grand pas. Nous attendons vraiment avec impatience notre avenir ensemble.

Depuis sa sortie, Subnautica s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

Krafton est surtout connue pour être la société à l’origine des champs de bataille du géant de la bataille royale Playerunknown. La société est devenue publique en Corée en août.

