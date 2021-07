La mise à jour de juillet de Battlegrounds Mobile India apportera de nouvelles armes, de nouveaux modes et une « multitude de fonctionnalités » pour améliorer le gameplay. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Krafton s’associe à Tesla d’Elon Musk pour apporter du contenu de jeu « exclusif » à Battlegrounds Mobile India, y compris sa Gigafactory, le modèle Y et plus encore. Le nouveau contenu fera partie de la mise à jour de juillet du jeu, qui est également la première mise à jour majeure de Battlegrounds Mobile India depuis son lancement début juillet. Inutile de dire qu’il regorge de nouveaux éléments de gameplay, notamment de nouvelles armes, un mode Mission Ignition et un système de points de défi qui récompenseront apparemment les joueurs pour leur comportement «positif».

Le partenariat Tesla tient debout et par-dessus tout cependant, encore plus en Inde où la marque automobile « avant-gardiste » dirigée par Elon Musk tente de briser la couverture depuis un certain temps déjà. Bien qu’il ne soit pas immédiatement clair s’il s’agit d’un « événement » à durée limitée ou à long terme, le rapprochement serait parfaitement aligné sur les « sauts technologiques réalisés sur Erangel », l’un des décors fictifs de Champs de bataille Mobile Inde.

Une fois la mise à jour en ligne et en cours d’exécution, les joueurs pourront accéder à la Gigafactory de Tesla à quatre emplacements fixes sur la carte. Ils pourront assister à la production d’une Tesla Model Y à partir de zéro. Le véhicule fini sera également disponible pour qu’ils puissent le conduire et l’expérimenter. Ce dernier inclura la célèbre fonction de pilote automatique de Tesla, a confirmé Krafton. De plus, le jeu comportera également une Tesla Semi autonome transportant des boîtes de fournitures dans certaines zones de la carte. Les joueurs pourront interagir avec lui pour obtenir des fournitures de combat.

Mise à jour de juillet de Battlegrounds Mobile India : nouvelles armes, modes et autres détails

Outre le partenariat avec Tesla, la mise à jour de juillet de Battlegrounds Mobile India apportera de nouvelles armes, de nouveaux modes et une « multitude de fonctionnalités » pour améliorer le gameplay. Les joueurs pourront modifier la sensibilité de leur gyroscope et régler les angles de caméra en perspective à la troisième personne (TPP). Krafton apporte également la prise en charge 90FPS à davantage d’appareils tout en introduisant simultanément une nouvelle option graphique plus faible que fluide pour les appareils bas de gamme.

Le mode classique comportera désormais une nouvelle arme appelée MG3, une mitrailleuse légère qui peut prendre jusqu’à une portée 6X sans autres pièces jointes. Krafton dit qu’il sera disponible par largage tout en jouant sur des cartes classiques en dehors de Karakin. Pendant ce temps, le M249, qui n’était auparavant disponible que via des parachutages, apparaîtra désormais directement sur la carte pour le butin. Le jeu permettra également aux joueurs de lancer des articles médicaux à leurs coéquipiers.

De même, la section des événements du jeu propose des « échanges de bouteilles de sable » où les joueurs pourront relever des défis pour gagner des bouteilles de sable et gagner de « grands » prix en échange – ce sera un événement gratuit. Krafton ajoute également de nouveaux événements, notamment des missions de dommages et des missions de mouvement. Un nouveau mode Mission Ignition transformera quant à lui la carte Erangel en une zone de recherche et d’énergie remplie de robots patrouilleurs, de collecteurs d’informations et d’Hyperline automatique. De plus, les clans pourront mener des batailles tous les quinze jours et obtenir des points de clan en retour via leur propre mode Clan Clash dédié.

Dernier point mais non le moindre, Battlegrounds Mobile India obtiendra un système Royale Pass Month avec la mise à jour de juillet. Chaque mois du Royale Pass coûtera 360UC, a annoncé Krafton. Le jeu encouragera également un comportement positif grâce à un système de points de défi basé sur des récompenses.

Pour ceux qui ne le savent pas, Battlegrounds Mobile India ou BMI est l’avatar indien de PUBG Mobile, un jeu mobile qui a été interdit en Inde l’année dernière pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Il est actuellement disponible pour les appareils Android uniquement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.