Kraftwerk annonce une tournée nord-américaine en 2022

Kraftwerk, qui vient d’être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame ce week-end, a annoncé qu’il ramène ses concerts en 3D en Amérique du Nord. La visite débute en mai et dure jusqu’en juillet. Retrouvez les dates de tournée ci-dessous.

Kraftwerk a reçu un prix d’excellence musicale lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021. Le groupe avait prévu de tourner en 2020 avant que la pandémie n’oblige l’annulation.

Lisez « Souvenir de Florian Schneider, qui a apporté le perfectionnisme et l’humour sonores à Kraftwerk » sur le terrain.

Tous les produits présentés sur Pitchfork sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Concerts 3D de Kraftwerk pour l’Amérique du Nord 2022

Kraftwerk :

05-27 St. Louis, MO – Le concours

05-29 Cleveland, OH – Connor Palace

06-01 Minneapolis, MN – Théâtre d’État

06-02 Chicago, IL – Salle de bal Byline Bank Aragon

06-04 Détroit, MI – Temple maçonnique de Détroit

06-06 Toronto, Ontario – Salle Massey

06-08 Montréal, Québec – Salle Wilfrid-Pelletier

06-10 North Adams, MA – MASSE MoCA

06-11 Boston, MA – Théâtre Wang Center Boch

06-17 New York, NY – Radio City Music Hall

06-18 Philadelphie, PA – Le Met

06-19 Washington, DC – L’hymne

06-22 Orlando, Floride – Walt Disney Theatre @ Dr. Phillips Center

06-24 Nashville, Tennessee – Auditorium Ryman

06-25 Memphis, Tennessee – Crosstown Theatre

06-27 Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre

06-28 Dallas, TX – Music Hall à Fair Park

06-30 Morrison, CO – Amphithéâtre Red Rocks

07-03 San Diego, Californie – Auditorium civique de San Diego

07-05 Los Angeles, Californie – Auditorium Shrine

07-06 San Francisco, Californie – Bill Graham Civic Auditorium

07-08 Portland, OR – Salle de concert Arlene Schnitzer

07-09 Seattle, WA – Théâtre Paramount

07-10 Vancouver, Colombie-Britannique – Orpheum Theatre