Krajicek et Pegula prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Kubot et Hradecka

09/04/2021 à 01:45 CEST

les Américains Austin Krajicek et Jessica Pégula, numéro 44 de l’ATP et numéro 50 de la WTA se sont respectivement imposés en huitièmes de finale de l’US Open par 6 (4) -7 (7), 6-0 et 11-9 en une heure et trente et une minutes au joueur de tennis polonais Lukasz Kubot déjà le tchèque Lucie hradecka, numéros 19 et 37 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante a réussi à le casser une fois. De même, Krajicek et Pegula ont obtenu 83 % du premier service, réussissant à remporter 67 % des points de service, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 68 % et ils ont réalisé 56 % des points de service. Enfin, au niveau des fautes, les joueurs vainqueurs n’ont pas commis de double faute et leurs adversaires de double faute.

Lors des huitièmes de finale, Krajicek et Pegula affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Ben Mclachlan et Ena Shibahara contre Vera Zvonareva et Tim Puetz.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 32 couples y participent. De plus, sa célébration a lieu entre le 1er et le 11 septembre à New York.