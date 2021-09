Krajicek et Pegula s’imposent en quarts de finale de l’US Open

09/07/2021

Le à 22:00 CEST

les Américains Austin Krajicek et Jessica Pégula, numéro 44 de l’ATP et numéro 50 de la WTA ont respectivement remporté les quarts de finale de l’US Open en cinquante-quatre minutes par 6-1 et 6-3 le joueur de tennis britannique Ken Skupski déjà le joueur de tennis chilien Alexa Guarachi Mathison, numéros 60 et 16 de l’ATP. Après ce résultat, le couple s’est assuré une place en demi-finale de l’US Open.

La paire vaincue n’a à aucun moment pu casser le service à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait à 4 reprises. De plus, au premier service, Krajicek et Pegula ont eu 82% d’efficacité, aucune double faute et ont réalisé 82% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont de 79% d’efficacité, 2 doubles fautes et 52% de points obtenus au service.

Krajicek et Pegula s’affronteront en demi-finale avec les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Demi Schuurs et ponceuse gille contre Desirae Krawczyk et Joe Salisbury.

Dans le tournoi New York (US Open) 32 couples y participent. De même, il se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.