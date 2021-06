06/03/2021

Le à 18h00 CEST

les Américains Austin Krajicek Oui Tennys Sandgren, numéro 44 de l’ATP et numéro 239 de l’ATP respectivement remportés en trente-deuxième de finale de Roland-Garros par 7-5 et 6-1 en une heure et quinze minutes au joueur de tennis norvégien Casper Ruud et le joueur serbe Miomir Kecmanovic, numéros 181 et 179 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en seizièmes de finale à Roland-Garros.

La paire perdante n’a pas du tout réussi à casser le service, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait 3 fois. De même, Krajicek et Sandgren ont obtenu un premier service à 75% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 77% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint 76% d’efficacité, ont commis une double faute et ont remporté 55% des points à servir.

Le prochain match qui aura lieu demain vendredi à partir de 11h00, heure espagnole correspond aux seizièmes de finale du tournoi et Krajicek et Sandgren affronteront les Belges. ponceuse gille Oui Joran vliegen qui aura lieu demain, vendredi à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Masc.) se déroule du 30 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.