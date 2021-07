Krajinovic et Sabanov restent en dehors des 16es de Wimbledon

01/07/2021

Le joueur de tennis italien Simone Bolelli, numéro 46 de l’ATP et le joueur argentin Maximo González, le numéro 36 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6 (4) -7 (7) et 6-3 en deux heures et trois minutes en serbe Filip Krajinovic, numéro 406 de l’ATP et le joueur croate Matej Sabanov, numéro 115 de l’ATP lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que Bolelli et Gonzalez, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux à 4 reprises, tandis que le couple vaincu, de son côté, l’a réussi à deux reprises. De même, Bolelli et Gonzalez ont eu une efficacité de 78% au premier service et ont réussi à gagner 72% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 79% et ont réussi à gagner 60% des points de service. Pour conclure, concernant les pénalités, les joueurs classés ont commis une double faute et leurs adversaires ont commis 2 doubles fautes.

Bolelli et Gonzalez se retrouveront en huitièmes de finale du championnat avec les Français Edouard Roger-Vasselin Oui Henri Kontinen.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il se déroule sur du gazon extérieur et au cours de celui-ci un total de 64 couples s’affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.