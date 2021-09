Kraken a reçu une amende de 1,25 million de dollars de la CFTC

in

L’échange de crypto-monnaie Kraken a été condamné à une amende de 1,25 million de dollars dans le cadre du règlement des réclamations par la Futures Trading Commission (CFTC). Le régulateur a accusé la plate-forme d’effectuer des transactions sur marge avec des actifs numériques sans s’enregistrer en tant qu’intermédiaire autorisé dans les transactions à terme (FCM).

Selon le communiqué de presse partagé par la CFTC, Kraken a violé les dispositions de la loi sur le commerce à terme en proposant des produits connexes de juin 2020 à juin 2021.

Selon la CFTC, Kraken opérait illégalement

Plus précisément, l’affaire CFTC allègue que Kraken « a proposé de négocier des actifs numériques sur marge aux investisseurs de détail » à des clients américains non éligibles de juin 2020 à juillet 2021. Depuis lors, Kraken a modifié sa politique en matière de négociation sur marge. Mais jusqu’en juin 2021, les clients devaient clôturer ou liquider leurs positions dans les 28 jours. Selon la CFTC, ces actions représentaient que l’entreprise opérait illégalement, car les transactions n’avaient pas eu lieu sur un marché contractuel désigné.

“Si le rachat n’était pas effectué dans les 28 jours, Kraken pourrait forcer unilatéralement la liquidation de la position de marge.” La CFTC a allégué.

« Kraken pourrait également lancer une liquidation forcée si la valeur de la garantie tombait en dessous d’un certain pourcentage seuil de la marge totale en circulation. En conséquence, la livraison effective des actifs acquis n’a pas eu lieu.

De plus, de telles transactions doivent être effectuées sur un marché de contrats spécialisé (DCM), Kraken n’étant pas non plus enregistré en tant que tel.

Comme l’a déclaré Vincent McGonagle, directeur par intérim de la CFTC, Kraken aurait dû s’inscrire auprès des organismes de réglementation en tant que Futures Commission Trader (FCM) afin d’offrir ces types de services :

« Trader des actifs numériques sur marge, des fonds reçus en prêt ou des ressources financières qui ont été proposées aux clients de détail aux États-Unis. Cela doit être fait sur des plateformes de négociation dûment enregistrées et réglementées. Conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

« Difficulté » à se conformer à la loi

Pour sa part, la commissaire de la CFTC, Dawn Stump, a reconnu qu’il peut être difficile pour Kraken de se conformer à la loi. En raison de l’absence d’une notion claire de “livraison effective” d’un produit numérique.

Stump a déclaré qu’un seul enregistrement FCM et DCM serait “sans précédent”. Elle a ajouté : « Il n’est pas tout à fait clair comment Kraken en serait venu à être réglementé en tant que FCM. Parce que bon nombre des règles CFTC qui régissent la réglementation FCM traditionnelle ne sont pas conformes au rôle de Kraken en tant qu’échange.

Suite aux résultats de la procédure, la CFTC a proposé de lancer une nouvelle initiative législative. Afin de déterminer des règles claires pour réguler les échanges et les autres participants du secteur des crypto-monnaies.

