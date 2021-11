Kraken annonce son soutien aux opérations commerciales avec Shiba Inu à partir du 30 novembre prochain

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Avec cette annonce, Kraken confirme officiellement son soutien aux opérations commerciales avec Shiba Inu. Le token SHIB a augmenté de 14% au cours des dernières 24 heures et réagit positivement après l’annonce.

Le controversé Dogecoin (DOGE) inspiré du memecoin, Shiba Inu (SHIB), a récemment été coté pour être négocié sur la bourse américaine Kraken.

Trading SHIB disponible demain sur Kraken

Cela a été indiqué par l’équipe de Kraken dans un article récemment publié sur leur blog officiel, où ils informent tous les utilisateurs d’échange que le commerce avec Shiba Inu ils commencent officiellement le 30 novembre, et que la devise sera répertoriée dans tous ses produits et services, à l’exception des opérations avec effet de levier et des opérations à terme.

Sur les échanges avec SHIB, l’équipe Kraken rapporte

« Les dépôts sont déjà disponibles et les opérations commenceront demain… Tous les dépôts nécessiteront environ 20 confirmations (environ 5 minutes)… le montant minimum à déposer est de 373 000 SHIB… Il peut être négocié en USD et en EUR, avec un minimum de 50 000 SHIB… » .

La monnaie numérique sera disponible pour les opérations via le site officiel et son service Kraken Terminal, de sorte que les personnes intéressées pourront déjà voir l’option de dépôt disponible dès le moment de la publication.

SHIB ouvre des espaces

Soutenu par certains et rejeté par d’autres, la vérité est que Shiba Inu a progressivement ouvert de l’espace dans l’espace des crypto-monnaies au-delà de sa communauté d’utilisateurs, trouvant le soutien d’échanges et d’entités qui le reçoivent même comme moyen de paiement.

En ce qui concerne les échanges et les plateformes de trading, nous avons que Shiba Inu est déjà disponible pour le trading via Coinbase, Coinbase Pro, Binance, Binance.US, eToro et récemment Gemini.

Gardons à l’esprit que ces derniers temps, l’équipe Shiba Inu a confirmé que la monnaie numérique dépasse déjà le million d’utilisateurs et qu’à ce jour, sa capitalisation boursière totale dépasse 23 719 millions de dollars US, occupant la 11e position dans le classement des monnaies avec les meilleures devises mondiales. le prix.

Au moment de mettre sous presse, chaque unité SHIB se négocie à environ 0,0000432 $ par unité, capitalisant sur les gains de 14% au cours des dernières 24 heures.

