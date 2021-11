Kraken arrêtera les transactions Monero fin novembre | Invezz

Kraken, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, a annoncé qu’il supprimerait progressivement la pièce de confidentialité, Monero (XMR / USD), pour ses clients britanniques. Selon cet échange, il supprimera ces jetons pour se conformer à la réglementation locale du pays.

Toutes les transactions XMR cesseront sur la plateforme à la fin du mois. Il limitera également les transactions XMR à une fonction de retrait uniquement et liquidera toutes les positions XMR ouvertes après le 26 novembre.

Kraken va retirer Monero de la liste en raison de problèmes de conformité

Dans un e-mail circulant sur Reddit, Kraken a déclaré qu’il supprimerait cette pièce de confidentialité pour se conformer à la réglementation locale au Royaume-Uni. Monero est une pièce de confidentialité, et son association avec des activités illicites l’a amené à être en désaccord avec les régulateurs.

En tant que devise de confidentialité, le réseau Monero est livré avec une forme avancée de cryptographie. Il masque les données personnelles des adresses de portefeuille publiques, ainsi que les montants des paiements. A ce titre, il est difficile pour les autorités de retracer les transactions effectuées via ces tokens. Les identités des personnes qui effectuent des transactions sur Monero ne peuvent pas être suivies numériquement.

Cependant, les pièces Monero ont également reçu le soutien de certains utilisateurs qui prétendent offrir un niveau de confidentialité plus élevé que d’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin, dont les registres peuvent être consultés par n’importe qui. Les identités des parties effectuant des transactions sur XMR ne peuvent être comparées aux détails KYC requis par les plateformes d’échange.

Cependant, le niveau avancé d’anonymat qui accompagne ces jetons a suscité beaucoup de scepticisme de la part des régulateurs, qui prétendent qu’ils sont plus plausibles pour être utilisés pour des transactions illégales telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le trafic de drogue.

Monero fait l’objet d’un examen minutieux dans le secteur des crypto-monnaies

En raison de frictions entre les pièces de confidentialité et les régulateurs, le jeton XMR a été retiré de la liste par divers échanges. En 2020, Coinbase a refusé de répertorier le jeton en raison de problèmes réglementaires.

Bittrex a également supprimé XMR de la liste plus tôt cette année. L’échange a même supprimé d’autres pièces de confidentialité comme Dash et Zcash (ZEC / USD). Le fondateur de Monero a été arrêté aux États-Unis au milieu de cette année pour fraude. Malgré les préoccupations réglementaires, les pièces de confidentialité continuent d’attirer l’attention de l’ensemble du marché et ont actuellement une capitalisation boursière totale de près de 15 milliards de dollars.

