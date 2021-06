Kraken

Kraken cherche à adopter une cryptographie plus large avec le lancement d’une application de trading mobile aux États-Unis ; Disponible sur Apple et Android

La principale bourse de crypto aux États-Unis, Kraken, cherche à étendre l’adoption de la crypto dans la nation américaine avec sa plateforme de trading de crypto mobile.

Investissez aussi peu que 10 $

Selon une annonce de l’entreprise, les passionnés de crypto aux États-Unis pourront désormais investir dans les 50 principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum avec aussi peu que 10 $ directement depuis leurs smartphones.

Nommée d’après la société mère, l’application mobile Kraken est disponible sur les plateformes Android et iOS.

Cependant, Kraken dit qu’il ne prend pas en charge les paiements par carte de crédit et de débit pour le moment. Les investisseurs américains ne pourront acheter de la crypto qu’avec leur compte bancaire.

S’exprimant sur le nouveau développement, le directeur des produits de Kraken, Jeremy Welch, a noté que cette application de vente au détail est la première tentative de la bourse pour soutenir l’adoption de la cryptographie par les consommateurs dans la région des États-Unis. Selon Welch, la nouvelle application Kraken utilise une interface simplifiée et facile à utiliser avec un débutant en crypto dans l’âme. Kraken propose une version « PRO » et une application « Futures » depuis un certain temps déjà, mais cette nouvelle application s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent une simple option d’achat et de vente.

Ajoutant plus loin, Welch a noté que le boom de la cryptographie des cinq derniers mois avait vu Kraken connaître une croissance exponentielle. Selon lui, l’échange crypto a connu une augmentation de sa base de clients.

La bourse Bitcoin, qui a été lancée un an après la bourse américaine Coinbase, est la quatrième plus grande bourse de crypto en termes de volume de transactions. Il compte actuellement 7 millions d’utilisateurs uniques.

L’expansion dans le cercle de l’investissement de détail fait suite à un boom d’un an dans le secteur de la cryptographie. Bitcoin, l’enfant vedette de l’industrie de la cryptographie vilipendée, a propulsé l’industrie sur le marché mondial après avoir bondi de 90 % en 2021. D’autres actifs cryptographiques ont également affiché des rendements massifs, le deuxième actif numérique le plus précieux Ethereum augmentant de 500 % d’une année sur l’autre Date.

Soulignant les régions soutenues, Kraken a déclaré que tous les États américains seraient soutenus, à l’exception de New York et de Washington DC. Cela est dû aux coûts élevés de la réglementation dans les régions. Cependant, l’échange Bitcoin est agréé par le Financial Enforcement Network (FinCEN) en tant qu’entreprise de services monétaires et affirme qu’il se conforme aux réglementations en vigueur dans les domaines où il opère.

La répression de la cryptographie est imminente

L’incursion de Kraken dans le commerce de détail de crypto survient lorsque les appels à la réglementation dans l’espace de la crypto prennent progressivement de l’ampleur.

S’exprimant des mois auparavant sur la probabilité que cela se produise avec CNBC, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a déclaré qu’il y avait une tendance croissante à ce que les agences fédérales réglementent les crypto-monnaies. Selon Powell, les monnaies virtuelles sont une « menace » pour le système financier établi.

Et cela se matérialise déjà avec le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, notant dans une interview que l’espace crypto doit être réglementé.

Faisant écho aux mêmes pensées, le nouveau chef du Bureau du contrôleur des devises (OCC), Michael Hsu, a déclaré dans un témoignage écrit que l’agence examinait actuellement ses actions antérieures dans l’espace crypto. Cela était dû à une lettre interprétative émise par l’ancien chef et actuel PDG de Binance US Brian Brooks.

