Kraken développe une plateforme de trading NFT et propose des prêts adossés à des jetons

Le 24 décembre, la bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, Kraken, a annoncé qu’elle développait un marché pour NFT où les utilisateurs peuvent échanger de l’art numérique et des objets de collection et organiser des prêts en utilisant les jetons comme garantie.

Jesse Powell, PDG et fondateur de Kraken, a accepté une interview avec les médias Bloomberg. Il a révélé que la bourse développe un marché qui offrira des services de garde pour NFT et facilitera les prêts aux utilisateurs qui utilisent ces actifs comme garantie.

Dans sa conversation, le PDG de Kraken a considéré 2021 comme l’année des jetons non fongibles, dont on se souviendra dans l’histoire comme la période où les NFT se généralisent. Powell a admis que l’intérêt pour les NFT a augmenté, entraînant ainsi une augmentation des entrées de capitaux. Il espère que la demande croissante attirera les investisseurs de détail et institutionnels vers la plate-forme NFT et offrira plus que la simple vente et l’achat d’art numérique et d’objets de collection.

Powell a parlé du développement et a déclaré : « Si vous déposez un CryptoPunk avec Kraken, nous voulons pouvoir en refléter la valeur sur votre compte. Et si vous voulez emprunter des fonds pour cela.

La ruée pour gagner de l’argent avec NFT

Kraken suit les principaux échanges comme Gemini, Binance, Coinbase et FTX pour développer un marché NFT alors que les actifs continuent de gagner en popularité. Tel que rapporté par Blockchain.News, le marché des jetons non fongibles a atteint une valeur actuelle de plus de 7 milliards de dollars, selon nonfungible.com et la société de suivi technologique L’Atelier BNP Paribas. En 2020, les investissements dans NFT ont presque triplé, gagnant en popularité alors que les actifs crypto comme Bitcoin continuent de prospérer. Opensea, le plus grand marché de NFT, a récemment réalisé plus de 2 milliards de dollars de volume de transactions au cours des 30 derniers jours, selon la société de données Crypto DappRada.

Les revendeurs et créateurs NFT ont gagné des centaines de millions. En mars, l’artiste Beeple a battu des records d’art numérique et est devenu l’un des artistes vivants les plus réussis lorsqu’il a vendu une œuvre d’art crypto pour près de 70 millions de dollars. Les NFT englobent l’immobilier numérique, les jeux virtuels, les cartes de visite numériques et l’art. Contrairement aux principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, les NFT ne peuvent pas être directement échangés entre eux et sont répartis sur de nombreux types de plateformes. Bien sûr, la plupart des plates-formes exigent que les utilisateurs aient un portefeuille numérique et utilisent des plates-formes cryptographiques.

