Kraken éliminera progressivement Monero au Royaume-Uni alors que la répression des pièces de confidentialité prend une nouvelle tournure

La plateforme américaine de trading de devises numériques Kraken a partagé les détails de ses plans pour éliminer progressivement la monnaie de confidentialité Monero (XMR) au Royaume-Uni d’ici la fin novembre 2021 alors que les bourses ont du mal à se conformer aux réglementations locales.

Selon Kraken, lorsque la radiation commencera, les utilisateurs ne pourront pas augmenter leur position de marge dans Monero, mais pourront néanmoins la diminuer.

La bourse a déclaré que les utilisateurs ne pourront pas financer leurs soldes Monero à partir du 26 novembre et que toutes les positions sur marge ouvertes seront liquidées. tandis que les commandes ouvertes seront annulées. La nouvelle mise à jour est basée sur les réglementations locales et Kraken a déclaré que sa ligne d’assistance client sera disponible pour guider les utilisateurs à comprendre leur position tout en les aidant à liquider leurs positions.

« Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance », a déclaré l’équipe Kraken dans un communiqué.

Monero est l’une des pièces de confidentialité pionnières qui a étendu les fonctionnalités cryptographiques de la technologie blockchain à un tout nouveau niveau. Bien qu’il soit possible de déterminer ou de suivre les transactions de bitcoin et d’autres altcoins, Monero et d’autres pièces de confidentialité sont complètement protégées des regards indiscrets.

La confidentialité soumet ces jetons numériques à un examen minutieux par les autorités gouvernementales, car il peut éviter toute forme de surveillance, réduisant ainsi la probabilité de taxer vos transactions. Dernièrement, plusieurs autorités fiscales nationales du monde entier accordent une attention particulière aux taxes sur les crypto-monnaies, et d’autres au Royaume-Uni, de nombreux autres pays sont enclins à montrer un niveau élevé d’intolérance au Montero et aux autres devises de leur cohorte.

La radiation de Monero sur Kraken est la première du genre pour la plate-forme de négociation basée aux États-Unis et pourrait créer un précédent pour de nombreuses autres bourses à suivre dans un proche avenir.

Source de l’image : Shutterstock