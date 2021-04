Kraken empruntera la voie Coinbase avec une inscription directe en 2022

L’échange de crypto-monnaie Kraken prévoit de devenir public via une cotation directe l’année prochaine. La décision d’échange intervient après avoir vu un niveau plus élevé de nouveaux clients et un volume de négociation au sein de la plate-forme.

Il convient également de mentionner que Kraken suit le même itinéraire que son concurrent Coinbase, qui sera rendu public le 14 avril via une liste directe.

Kraken a été fondée en 2011 en tant qu’échange de crypto-monnaie. Il est devenu l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, avec plus de 6 millions de clients.

Le récent rallye Bitcoin a profité à l’échange

Le co-fondateur et PDG de Kraken, Jesse Powell, a récemment déclaré dans une interview que le rallye de Bitcoin avait grandement profité à l’échange. À la mi-mars, la principale crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 60000 $ suite à l’intérêt accru des traders institutionnels.

La bourse a enregistré un chiffre d’affaires direct de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre, ce qui est supérieur à son chiffre d’affaires total pour le trou de 2020. “Le premier trimestre a complètement anéanti l’intégralité de l’année dernière”, a déclaré Powell.

Le marché de la crypto-monnaie n’a pas seulement eu un impact positif sur Kraken, car d’autres entreprises en ont également énormément bénéficié. Au premier trimestre de l’année, Robinhood a enregistré un record absolu de 9,5 millions d’utilisateurs échangeant des crypto-monnaies, selon le blog de la société. Ce chiffre est plus de 5 fois supérieur au nombre d’utilisateurs au quatrième trimestre de l’année dernière.

Powell a déclaré qu’une inscription directe est une voie plus probable pour l’entreprise, étant donné qu’elle s’est développée au point de permettre ce type d’inscription.

En ce qui concerne le calendrier de l’accord, Powell a déclaré que la bourse cherchait à faire ses débuts en bourse l’année prochaine.

“Nous cherchons à devenir public l’année prochaine”, a réitéré Powell.

