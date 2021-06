Kraken Exchange introduit des politiques plus strictes | Invezz

in

La bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, Kraken, apporte des modifications à son programme de trading sur marge. La bourse a annoncé cette nouvelle dans un article de blog le 9 juin, notant qu’elle prévoyait d’arrêter les opérations sur marge pour les clients américains qui ne répondent pas à ses nouvelles exigences KYC d’ici le 23 juin. . Ces changements nécessiteront également que les clients non américains d’entrée de gamme vérifient leurs informations personnelles pour accéder au niveau intermédiaire. Sinon, l’échange les empêchera d’être échangés.

Selon le billet de blog, ces changements n’affecteront pas les clients non américains aux niveaux Intermédiaire et Pro. Kraken a expliqué que ces changements sont inspirés par les directives réglementaires sur les transactions d’actifs numériques à effet de levier. Kraken a déclaré qu’il enverrait un e-mail à tous les clients américains et aux clients d’entrée de gamme qui effectuent des opérations sur marge sur ces nouvelles restrictions pour éviter tout désagrément.

Pour les clients américains d’entrée de gamme qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences d’ici le 23 juin, Kraken leur permettra uniquement de réduire l’exposition de leur position de marge existante. Toute position ouverte ou non résolue avant la date limite indiquée expirera 28 jours après son ouverture. Les clients débutants qui manquent actuellement de positions ouvertes et ne souhaitent pas s’engager dans le trading sur marge n’ont pas besoin de prendre de mesures.

S’efforcer de protéger les participants au marché

Selon Kraken, ces changements s’alignent sur sa mission d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies afin que tout le monde dans le monde puisse acquérir la liberté financière et l’inclusion. Pour y parvenir, la bourse estime qu’elle doit introduire des réglementations de bon sens qui protègent les acteurs du marché tout en leur permettant d’acheter, de vendre, de détenir et d’utiliser librement des devises numériques. L’échange a poursuivi en soulignant que malgré ces changements, il préconise toujours la liberté financière.

Cette nouvelle intervient alors que les chiens de garde financiers du monde entier continuent de resserrer les restrictions sur les crypto-monnaies. Mis à part la Chine, qui a non seulement interdit le commerce de crypto-monnaie mais maintenant l’exploitation minière de Bitcoin (BTC), les États-Unis tentent de manière proactive de trouver des moyens de réguler la classe d’actifs croissante. L’administration Biden travaillerait actuellement sur des approches pour contrôler l’espace cryptographique.

La Corée du Sud a également annoncé qu’elle envisageait une interdiction totale des échanges de crypto-monnaies pour empêcher ses citoyens d’avoir la nature spéculative des crypto-monnaies. Alors que le pays a examiné cette approche, son chien de garde financier a désormais besoin d’échanges cryptographiques pour s’associer aux banques afin d’ouvrir des comptes en nom réel pour leurs utilisateurs. Cela s’est avéré être une exigence stricte pour les échanges cryptographiques du pays, car les banques craignent d’être tenues pour responsables du blanchiment d’argent lié à la cryptographie.

