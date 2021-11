Kraken indique que les grands mineurs continuent d’accumuler du Bitcoin

L’échange de crypto basé à San Francisco, Kraken, a publié un rapport intitulé « Shocktober ». Ce qui a fourni quelques informations sur les mouvements de Bitcoin et le comportement des baleines.

« Il y a eu peu de prises de bénéfices par les détenteurs de Bitcoin à long terme. Soit dit en passant, cela signifie que les plus grands acteurs du marché sont devenus de plus en plus confiants, préférant accumuler davantage.

Principalement, le rapport « Shocktober » de Kraken révèle des données indiquant que le marché s’attend à un résultat positif dans les mois à venir.

D’autre part, les participants au pool minier et les petits mineurs ont empoché des bénéfices. Ces derniers étant plus susceptibles de vendre en raison des fluctuations du marché.

« Au fur et à mesure que les utilisateurs et les mineurs comprennent mieux Bitcoin, le chemin naturel est HODL. »

Le rapport « Shocktober » de Kraken sur l’accumulation de Bitcoin

Dans le rapport Shocktober de Kraken, plusieurs indicateurs suggèrent une vision haussière du Bitcoin pour les prochains mois.

Plus précisément, une mesure appelée Offre renouvelée à 1 an indique que ces investisseurs ne profitent pas de l’augmentation actuelle.

Cela montre que les détenteurs à long terme n’ont pas vendu pendant la faiblesse de septembre ou la force d’octobre.

La métrique présente le volume de pièces qui sont activées après avoir été inactives pendant une période de temps spécifiée. Un nombre modeste de pièces ont été remises en circulation du quatrième trimestre 2020 au premier semestre 2021. En septembre 2021, la fourniture de 1 an de BTC atteint 2 293 $. Et un creux de 3 ans à 1 577,82 $ a été atteint au début de 2021.

Un autre indicateur, la métrique Bitcoin HODL Waves reflète le pourcentage de l’offre circulante de BTC qui n’a pas bougé pendant un temps spécifique.

Tendances dans les conclusions de Shocktober

Sur la base des découvertes de Kraken, deux modèles uniques ont été observés, les principaux mineurs de Bitcoin comme Riot, Marathon, Bitfarms, Argo et Hut8 ayant continué à accumuler du Bitcoin même en période de marché défavorable.

Ceci est démontré par une autre métrique, l’enchère 0 hop, qui fait référence aux adresses qui obtiennent la subvention minière directement à partir des transactions Coinbase. La métrique suppose que les pièces qui n’ont pas été déplacées au moins une fois n’ont pas été vendues ou payées aux mineurs.

Pour leur part, les petits mineurs ont perdu leurs bénéfices, selon la métrique d’approvisionnement à 1 saut qui suit leurs mouvements. S’ils choisissent de conserver leurs bénéfices à l’avenir, cela pourrait déclencher un nouveau choc d’offre, entraînant des prix beaucoup plus élevés plus tard dans l’année.

En conclusion, selon le rapport Kraken : « En validant la tendance haussière et en soulignant la forte demande de BTC, l’enthousiasme du marché est évident à travers diverses mesures et indicateurs. »

Aussi : « La demande renouvelée de BTC devient plus claire lorsque l’on examine les adresses actives, les nouvelles adresses, le nombre de transactions, la vitesse et d’autres mesures. »

