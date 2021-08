Kraken

Kraken jette son dévolu sur le marché européen en attendant le feu vert réglementaire

Kraken a étendu ses opérations pour devenir l’un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires aux États-Unis et en Amérique du Nord. Désormais, la bourse basée à San Francisco espère étendre ses activités en Europe.

Approbation réglementaire en attente

Plus tôt cette semaine, le directeur général de Kraken, Jesse Powell, s’est exprimé dans une interview avec l’agence de presse économique allemande The Handelsblatt, où il a confirmé qu’ils cherchaient à entrer sur le marché européen. Comme il l’a expliqué, la bourse est en pourparlers avec les régulateurs financiers de plusieurs juridictions, dont Malte, le Luxembourg et la République d’Irlande.

Actuellement, Kraken opère dans près de 190 pays à travers le monde. La société a obtenu une licence de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Un porte-parole de l’entreprise a également déclaré à des sources d’information du secteur qu’ils se conforment à la cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5).

Mais, l’approbation de la FCA reste limitée. Le Brexit étant toujours en vigueur, l’approbation de la FCA n’aidera pas non plus Kraken à s’étendre à d’autres pays d’Europe. Ainsi, la mission d’obtenir ces licences auprès d’autres régulateurs est maintenant lancée.

Établir une présence

Kraken envisage depuis un certain temps d’entrer sur le marché européen. Plus tôt cette année, la société a annoncé le lancement de son application sur le continent, donnant aux gens l’accès au trading et aux transactions dans plus de 50 crypto-monnaies. L’application est désormais disponible en Europe et dans quelques États des États-Unis – à l’exception notable de noms comme New York et l’État de Washington.

Même s’il n’est pas pleinement opérationnel en Europe, Kraken a pu se développer de manière significative. La société est classée comme la troisième plus grande bourse au monde selon CoinMarketCap, derrière Binance et Coinbase. Lorsque l’application a été lancée, Kraken a déclaré qu’elle comptait 7 millions de clients. Se lancer pleinement en Europe aidera l’entreprise à développer encore plus sa base d’utilisateurs.

Quel chemin vers une introduction en bourse ?

Outre une expansion européenne, Kraken a également examiné la possibilité de s’inscrire sur une bourse – évoluant en tandem avec son plus grand rival, Coinbase. En juin, Powell a déclaré à Bloomberg TV qu’une liste publique semble être la prochaine étape logique de la mission de Kraken d’apporter la crypto au monde.

Powel a affirmé que l’échange effectuait un «travail de préparation» en vue de son entrée en bourse au cours de l’année à 18 mois à venir. Il s’est abstenu de donner une évaluation cible pour l’augmentation, bien que la société soit très probablement répertoriée comme une multi-licorne.

Kraken envisageait de faire ses débuts en public depuis que Coinbase est devenu public. S’adressant au magazine Fortune en avril, Powell a expliqué que Kraken pourrait devenir public par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) – à la Coinbase. Mais, étant donné les performances relativement médiocres de la plus grande bourse au cours de ses premières semaines, Kraken avait décidé de ne pas aller dans cette direction.

Outre les premiers problèmes de Coinbase, Kraken a également souligné qu’un accord SPAC ne rendrait pas justice à son évaluation.

Pour l’instant, le chemin vers un début public n’est pas clair. Powell et Kraken souhaitent toujours une inscription l’année prochaine, le PDG lui-même déclarant qu’ils aimeraient voir les conditions du marché au deuxième trimestre 2021. Le marché se redresse et les choses ressemblent à nouveau à avril 2021. L’avenir semble donc prometteur pour Kraken.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.