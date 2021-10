Kraken : « Les NFT sont un marché basé sur le battage médiatique »

Le Kraken échanger a publié un rapport sur les TVN, expliquant leurs origines et les principales étapes de l’histoire de ce phénomène, qui a en fait commencé en 2012.

La croissance exponentielle des NFT

Le rapport commence par expliquer comment le secteur des jetons non fongibles a décollé en 2021, donnant quelques données sur cette croissance exponentielle qui a vu Les NFT augmentent de 5404% en un an.

« NFT aurait enregistré plus de 56 millions de dollars de ventes en 2020 et plus de 927 millions de dollars rien qu’au 1S2021. Cela marque une croissance de 5,404% d’une année sur l’autre par rapport au 1S2020 », explique le rapport.

L’archéologie NFT expliquée par Kraken

Le rapport raconte ensuite toute l’histoire des jetons non fongibles. Comme expliqué dans le long PDF publié hier par Kraken, les origines des NFT sont à chercher dans les soi-disant « coloured coins » de 2012, c’est-à-dire des tokens qui représentaient des actifs réels basés sur la blockchain de Bitcoin et notamment de la plus petite partie. de BTC, le satoshi.

Ensuite, en 2016, est venu le temps des Rare Pepe comme cartes pour un jeu vidéo décentralisé. Après le succès de Rare Pepe qui a commencé à l’époque à s’échanger jusqu’à 300 000 $, John Watkinson et Salle Matt a décidé de co-fonder le projet CryptoPunks, une série de cartes basées sur Ethereum dont les personnages ont été conçus en 8 bits. Le projet a été lancé le 23 juin 2017 avec 10 000 NFT uniques de rareté variable.

2017 a également été l’année des CryptoKitties, qui ont été les premiers à utiliser la norme ERC721 au lieu de ERC20. Le phénomène s’est propagé si rapidement qu’au cours de ces semaines Le réseau d’Ethereum est devenu encombré par ces chatons virtuels et il était difficile de faire des transactions, ce qui a entraîné une flambée des coûts du gaz.

Les différentes applications et cas d’utilisation des NFT

Certainement l’un des secteurs les plus prolifiques pour ces cartes à collectionner basées sur la blockchain est le jeu, et le rapport de Kraken répertorie certains des projets les plus intéressants du secteur tels que Plasma Bears, Voxies, Cryptobots, Mytherium et ChainGuardians.

Comme nous le savons, les NFT ont des dizaines d’applications différentes telles que dans les arts, les sports, les objets de collection, le métaverse et les utilitaires tels que Ethereum Name Service ou Unstoppable Domains.

En regardant 2020, Kraken explique :

« Le secteur des jeux est arrivé en tête avec plus de 629 000 ventes. En termes de valeur des ventes, le métaverse et le secteur de l’art ont connu la valeur la plus élevée avec respectivement plus de 14 millions de dollars et 12,3 millions de dollars de ventes ».

En 2021, le secteur dans lequel les NFT ont réalisé le plus de ventes était objets de collection avec près de 4 milliards de dollars.

Les créateurs les plus célèbres du monde de l’art crypto et au-delà

En donnant son aperçu du secteur, Kraken a également établi un classement des artistes qui ont réalisé le plus de ventes. Dans la liste on trouve :

Beeple avec 139 millions de dollars pour plus de 1 000 œuvres ; Pak avec 39 millions pour plus de 7000 NFT ; Fewocious, 20 millions pour 3186 NFT ; Trevorjonesart, 19 millions pour 5286 NFT.

Les célébrités qui ont décidé de lancer leurs propres NFT ne manquaient pas non plus. Ici on trouve Snoop Dogg, Paris Hilton, Grimes, Jay Z, Kings of Leon et Lindsay Lohan.

Les avantages et les inconvénients des NFT

Une section particulièrement intéressante du rapport de Kraken est consacrée à la avantages et inconvénients de l’utilisation de jetons non fongibles.

D’une part, les avantages des NFT incluent la possibilité de protéger la propriété intellectuelle d’une œuvre, l’abaissement des barrières à l’entrée sur le marché de l’art pour vendre des œuvres d’art et la vérifiabilité de la propriété.

D’un autre côté, cependant, Les NFT présentent également des inconvénients selon Kraken. Ceux-ci incluraient le fait que les TVN sont souvent des copies numériques d’œuvres physiques et n’offrent donc aucune valeur ajoutée ; la réplicabilité par laquelle un artiste peut facilement décider de vendre autant d’exemplaires d’une œuvre que possible, la dévalorisant ainsi; et le fait que le marché semble être dans une phase de bulle, ainsi que des problèmes réglementaires non résolus.