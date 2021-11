Kraken obtient une licence de la FCA du Royaume-Uni, se concentre sur la conception avec de nouvelles recrues alors que les masses rejoignent la crypto

Kraken

Kraken obtient une licence du régulateur financier du Royaume-Uni et se concentre sur la conception avec de nouveaux employés alors que les masses rejoignent la crypto

Crypto-monnaies, la filiale en propriété exclusive de Kraken, Crypto Facilities, a obtenu une licence MLR du régulateur financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA).

Cela signifie que l’entreprise est désormais conforme aux réglementations en matière de blanchiment d’argent dans le pays et qu’elle suit les mêmes normes que celles exigées par la FCA des banques.

Kraken peut désormais continuer à proposer le trading de produits dérivés à ses utilisateurs au Royaume-Uni via Crypto Facilities. L’octroi de la licence leur permet en outre d’offrir des instruments financiers liés aux crypto-monnaies.

C’est maintenant l’une des rares entreprises, y compris les deux entités de l’échange de crypto Gemini, Mode, Digivault, Ziglu et Archax, à détenir la licence MLR.

« Cela nous ouvre la voie à l’amélioration et à l’élargissement de notre offre, en garantissant aux clients l’accès aux différentes expositions qui correspondent le mieux à leurs besoins d’investissement », a déclaré Gary Worrall, PDG de Crypto Facilities, dans un communiqué.

Récemment, Kraken a également embauché son nouveau président du design, Mike Davidson, qui travaillait auparavant chez Disney, NBC et Twitter.

Alors que le marché de la cryptographie est en plein essor, les entreprises ont intensifié leurs efforts pour recruter plus de talents en cryptographie. Pendant ce temps, au niveau exécutif, les sociétés de cryptographie ont embauché de nombreuses personnes du gouvernement américain pour mener la bataille réglementaire.

« Notre industrie prend enfin le design au sérieux parce que nous pouvons tous sentir que les banques arrivent plus tôt que tard, et nous devons toucher les masses avant qu’elles ne le fassent », a déclaré à Yahoo Finance Nako Mbelle, un recruteur spécialisé dans le secteur de la cryptographie.

L’industrie de la cryptographie en plein essor voit beaucoup de capitaux provenant d' »investisseurs sophistiqués et connectés », qui « ont tout intérêt à voir l’industrie continuer à progresser positivement », a déclaré Devin Ryan, directeur de la recherche en technologie financière chez JMP Securities.

Outre l’amélioration de la conception des produits visant à attirer les masses, les sociétés de cryptographie déploient également « des efforts plus concertés » autour de « la publicité positive pour l’industrie afin de créer un récit qui aide les gens à mieux comprendre l’espace et à le rendre moins nébuleux », a-t-il ajouté.

