Kraken officiellement publié à Seattle: les fans transforment la nouvelle Climate Pledge Arena en une maison de hockey rugissante

« Nous l’avons fait à Seattle ! »

La foule à guichets fermés de 17 151 personnes a rugi alors que le PDG de Seattle Kraken, Tod Leiweke, a accueilli la première salle comble pour un match de hockey au nouveau Climate Pledge Arena de Seattle samedi en marquant la réalisation de la construction de l’endroit et de l’atterrissage d’une équipe de la LNH.

Seattle s’est définitivement avéré être une fête.

Ouverture à domicile de Seattle #Kraken. Arène de l’engagement climatique. Le hockey est là. pic.twitter.com/Lw6L667ZzN – Taylor Soper (@Taylor_Soper) 24 octobre 2021

Vêtus de maillots de l’équipe Kraken, les fans ont envahi le quartier Lower Queen Anne de Seattle et le site du nouveau lieu de sport et de divertissement d’un milliard de dollars. Le toit ressemblait peut-être aux fans qui voyaient l’arène pour la première fois, mais tout le reste a considérablement changé au cours des trois dernières années.

Amazon – dont le siège se trouve juste en bas de la rue – a acheté les droits de dénomination et a mis Climate Pledge sur le bâtiment, et les touches du géant de la technologie sont partout à l’intérieur, de sa technologie sans caissier « Just Walk Out » dans certains magasins d’alimentation à Amazon Music parrainant le pré -airs d’échauffement du jeu.

Partout dans l’arène, les fans ont pris des photos et accroché des marchandises. Ils ont essayé de nouvelles technologies et ils ont essayé de faire gagner l’équipe. Mais la foule a dû quitter sa nouvelle maison sans victoire alors que les Canucks de Vancouver ont battu le Kraken 4-2.

Continuez à lire pour un échantillon de ce que nous avons vu et jetez un coup d’œil à notre premier aperçu de l’arène.

Les plus grandes lignes

Des fans à l’intérieur du magasin de l’équipe au Climate Pledge Arena. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les files de nourriture et de boissons semblaient se déplacer relativement rapidement dans l’arène, et nous n’avons vu aucune file sortir des toilettes. La plus grande attraction était partout où l’on vendait des marchandises Kraken.

Les fans se sont alignés aux kiosques dans toute l’aréna pour attraper des maillots, des chapeaux, des rondelles et plus encore. Et à The Lair, le principal magasin d’équipement de Climate Pledge, une longue file d’attente pour entrer serpentait dans le hall.

Une file d’attente plus courte pour s’équiper a été réservée aux fans qui ramassaient les marchandises qu’ils avaient commandées via l’application Kraken. L’application offre la possibilité d’acheter des articles depuis votre siège et de les faire livrer à un point de ramassage à proximité.

Quatre magasins à Climate Pledge Arena, y compris cet emplacement Starbucks, disposent de la technologie sans caissier d’Amazon qui suit les fans lorsqu’ils attrapent des articles et sortent.

Et il n’y avait pas de files d’attente dans quatre magasins équipés de la technologie sans caissier «Just Walk Out» d’Amazon. C’est la même expérience que l’on retrouve dans les dépanneurs Amazon Go et les épiceries Fresh de l’entreprise.

Nous avons eu l’occasion de tester l’expérience, et cela a fonctionné de manière transparente. D’autres fans l’ont trouvé tout aussi facile et pratique, même si le prix de 16 $ pour la bière n’était pas aussi excitant.

L’utilisation de la technologie pour accélérer les achats et éviter les longues files d’attente est un élément clé de l’expérience améliorée par la technologie que les représentants de Kraken et de Climate Pledge Arena promettent depuis des années sur le site réaménagé de KeyArena.

Leiweke a déclaré que la franchise Kraken avait un « partenariat fantastique » avec Amazon. La division cloud de la société, Amazon Web Services, a également fait son apparition, alimentant la « Stat of the Game ».

Musique d’échauffement

(Photo . / Kurt Schlosser)

Le Kraken et les Canucks ont pris la glace pour un tir d’échauffement environ 15 minutes avant le début du match. La musique diffusée pendant cette période, pour dynamiser les joueurs et la foule, était « présentée par Amazon Music ».

Et après la fin, l’annonceur de l’arène a dit à la foule que s’ils aimaient ce qu’ils entendaient, ils pourraient l’entendre à nouveau à la maison – s’ils ont un haut-parleur intelligent Amazon – en disant: « Alexa, joue de la musique d’échauffement Kraken. »

En parlant d’Amazon, le nouveau PDG du géant de la technologie, Andy Jassy, ​​est copropriétaire du Kraken et était de la partie.

Avant-match à l’aréna… une nouvelle ère du hockey de la LNH à Seattle est sur le point de commencer. Allez Kraken ! #seakraken pic.twitter.com/QAWvwLCpdh – Andy Jassy (@ajassy) 24 octobre 2021

Passer au vert

Les fans prennent des photos devant un grand mur vivant qui promeut le Climate Pledge et la durabilité. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le grand mur vivant rempli de fougères et d’autres plantes de Climate Pledge s’est avéré être un endroit populaire pour les fans qui prenaient des photos. Nous en avons aperçu beaucoup en train de prendre des selfies avec la verdure en toile de fond.

Le mur a été construit avec l’aide d’Amazon, qui a justement une telle caractéristique dans les sphères sur son campus de siège. Le mur de l’arène est entrecoupé d’écrans vidéo faisant la promotion de diverses technologies durables et plus encore.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, était présent samedi et nous lui avons demandé le nom de l’aréna.

.Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, sur Amazon, nommant l’arène #SeaKraken @climatearena pour @climatepledge : « À un moment donné, chaque fois que quelqu’un entre dans ce bâtiment, il pensera à l’environnement. Du point de vue de la sensibilisation, c’est spectaculaire. » pic.twitter.com/jnnxRrzxjG – . (@geekwire) 24 octobre 2021

Monorail dans le mix

La station de monorail Seattle Center à Westlake Center. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le monorail du centre de Seattle a été construit en 1962 pour présenter l’avenir des transports à l’occasion de l’exposition universelle Century 21. Le train surélevé parcourt 9 milles, mais le Kraken espère qu’il ira jusqu’au bout pour les fans à la recherche d’un autre moyen d’éviter les problèmes de stationnement dans le quartier de Lower Queen Anne.

Le groupe de propriété de l’équipe a engagé 7 millions de dollars pour les mises à niveau du monorail en février 2020 dans la LNH et subventionne tous les billets de saison pour les matchs à domicile et les billets pour un match dans les transports en commun, via ORCA.

La plate-forme du monorail de Westlake était remplie de personnes portant un équipement Kraken 2 heures et demie avant le match de samedi. Les fans pouvaient accéder gratuitement au Monorail avec leur ticket de jeu sur leur téléphone. Un billet aller simple coûte 3 $ à ..

Les fans se sont rendus à la Climate Pledge Arena pour prendre le monorail du Seattle Center depuis le Westlake Center samedi. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les détenteurs d’abonnements Matt et Hanna de Seattle se sont garés dans le quartier universitaire et ont pris le métro léger Link au centre-ville et ont pris le monorail jusqu’au Seattle Center pour la première fois depuis environ quatre ans.

« Nous voulions voir si cela fonctionnerait, puis nous ajuster en conséquence », a déclaré Matt, ajoutant qu’ils ne seraient pas opposés à la conduite, peut-être lors d’une soirée qui n’était pas aussi folle que la soirée d’ouverture.

Scott, un détenteur d’abonnement de Tacoma, s’est rendu à la station de métro léger d’Angle Lake à SeaTac et a pris le train jusqu’à Westlake. Le trajet en train durait 45 minutes. Le trajet en monorail jusqu’au Seattle Center dure 90 secondes.

« Le quartier n’a pas fait de sport régulièrement, alors voyons ce que les résidents pensent du stationnement. Beaucoup de choses ont changé », a-t-il déclaré à propos de Lower Queen Anne et de la raison pour laquelle conduire n’était pas son premier choix.

Tim Leiweke, PDG du redéveloppeur d’arènes Oak View Group, a déjà parlé de son appréciation des options de transport alternatives, y compris les drones.

Nous avons rencontré Leiweke dans le hall avant le match de samedi et avons demandé une mise à jour sur le transport des fans vers l’arène via des drones.

« Ça vient », a-t-il dit. « Ça arrive. »

Premier grunge

Quelques secondes de « Even Flow » de Pearl Jam jouées à 15:02 de la première période lors d’une mise au jeu.

Le premier but du Kraken à quelques secondes de la fin en première période a apporté un peu de « lithium » de Nirvana, mais avec une touche lyrique « Let’s go Kraken ».

Présence technologique

Les entreprises technologiques de la région de Seattle, notamment Smartsheet et PitchBook, ont affiché leurs logos bien en vue sur la patinoire et lors des promotions vidéo dans le jeu. Les deux sociétés font partie des partenaires de l’équipe.

Observations de célébrités

La soirée a réuni certaines des plus grandes stars du sport et des artistes de l’histoire de Seattle.

Sue Bird, quadruple championne de la WNBA, agitait une serviette pour énerver la foule. Les stars des Seahawks de Seattle, Bobby Wagner et DK Metcalf, ont fait de même, et leur quart-arrière blessé, Russell Wilson, a été aperçu dans la foule et sur le jumbotron avec la femme Ciara, lauréate d’un Grammy.

Et @DangeRussWilson @ciara ici aussi pic.twitter.com/5CfjhMEhmG – Taylor Soper (@Taylor_Soper) 24 octobre 2021

Ann Wilson du groupe de rock Heart a chanté l’hymne national et la star du hip-hop Macklemore a fait une apparition.

Les légendes de Seattle Sonics Shawn Kemp et Gary Payton ont également joué un rôle sous le toit où ils ont joué pour l’équipe NBA chèrement disparue. Kemp était dans le bâtiment et Payton a crié sur grand écran.

Continuez à faire défiler pour plus de photos et restez à l’écoute pour plus de couverture du match historique de ce soir :

Les fans ont adopté la nature nautique de la nouvelle équipe. Un fan vêtu d’un chandail des Seattle Metropolitans, rendant hommage à l’équipe de hockey originale de la ville. Les écrans LED géants de l’arène étaient tous consacrés aux thèmes de la mer samedi.