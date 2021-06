Kraken

Kraken réduit les frais de dépôt à zéro et intégrera DeFi pour offrir une exposition plus directe

L’échange de crypto-monnaie Kraken a réduit ses frais de dépôt à zéro, à partir du 29 juin 2021.

Alors que Kraken n’a réduit les frais à zéro que pour ses sept millions de clients, la société de courtage Robinhood est déjà sans commission et ne facture pas pour ouvrir et maintenir un compte ou pour transférer des fonds sur un compte.

La popularité de Robinhood a également conduit des géants comme Charles Schwab, TD Ameritrade et Interactive Brokers, ainsi qu’ETrade, à proposer également des opérations sur actions sans frais aux investisseurs de détail en 2019.

Cependant, Robinhood n’offre qu’une poignée de cryptos alors que le marché en compte des milliers.

Maintenant, sur le marché naissant de la cryptographie où les frais sont très élevés, cette fièvre semble avoir commencé à prendre place, comme l’a annoncé Kraken cette semaine. Jeremy Welch, directeur des produits chez Kraken, a déclaré :

“Kraken reste concentré sur le laser pour s’assurer que les clients reçoivent la meilleure offre d’échange.” “En réduisant les frais de dépôt, les clients peuvent subir le moins de frictions possible lors de leur parcours de cryptographie.”

Avec la croissance rapide de l’industrie de la crypto-monnaie, on estime que 100 millions de personnes dans le monde ont acheté ou possédé un actif numérique ; Kraken reconnaît que l’accessibilité est le moyen d’une adoption massive.

“Avec les frais de dépôt de crypto désormais réduits à zéro, Kraken réaffirme son engagement en faveur d’un accès juste et égal au potentiel de changement de vie des crypto-monnaies, rendant la route vers la liberté financière aussi fluide que possible.”

Plus tôt ce mois-ci, Kraken a également déployé son application mobile aux États-Unis, où les investisseurs peuvent acheter des actifs cryptographiques en appuyant simplement sur un bouton pour aussi peu que 10 $.

En plus de l’annonce de frais de dépôt allant à zéro, la bourse a également partagé qu’elle prépare désormais le terrain pour l’une de ses ambitions à long terme, la finance décentralisée (DeFi).

“La finance décentralisée est quelque chose que nous voulons intégrer davantage et donner aux consommateurs plus d’exposition directe”, a déclaré Jesse Powell, co-fondateur et PDG de Kraken, dans une interview la semaine dernière.

Cette réduction des frais de dépôt apporte désormais cohérence et stabilité à la tarification entre les protocoles et applications Kraken et DeFi, a déclaré la bourse.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.