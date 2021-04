Kraken réitère ses plans provisoires de cotation directe l’année prochaine

Kraken, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a l’intention de devenir public l’année prochaine, selon le PDG Jesse Powell.

Powell est apparu sur un segment sur CNBC après que Kraken a publié des résultats records du quatrième trimestre, y compris une augmentation des volumes de négociation et de nouvelles inscriptions de clients.

« Le premier quart a complètement époustouflé la totalité de l’année dernière », a-t-il déclaré. «Nous avons battu les chiffres de l’année dernière à la fin du mois de février. L’ensemble du marché vient vraiment d’exploser. »

En ce qui concerne un éventuel début de bourse, Powell a déclaré que 2022 était une cible probable pour une nouvelle cotation:

Coinbase prévoit d’organiser son offre publique le 14 avril, offrant à Wall Street un moyen plus conventionnel de s’exposer au boom de la crypto. Contrairement à une offre publique initiale traditionnelle, la société sera introduite en bourse par le biais d’une cotation directe. Cela signifie que les propriétaires actuels d’actions Coinbase convertiront leurs avoirs pour les rendre disponibles à la cotation – une décision qui évite un processus de souscription long et coûteux.

Comme Kraken, Coinbase vient de connaître un premier trimestre record, avec des revenus atteignant 1,8 milliard de dollars après une augmentation de 276% du volume des transactions.

Bien qu’il soit peu probable que Kraken atteigne la même valorisation de 100 milliards de dollars que de nombreux analystes prédisent pour Coinbase, une cotation publique serait probablement encore massive. Le mois dernier, Kraken a déclaré à Cointelegraph que sa cotation publique serait tout simplement «trop grande» pour passer par une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC.

Un porte-parole de l’entreprise a expliqué:

«Si Kraken décidait de devenir public, il le ferait via une liste directe et non via un SPAC car nous sommes trop gros pour suivre cette voie.»