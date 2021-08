Kraken va réintégrer le marché européen en demandant une nouvelle licence Crypto new media

in

Kraken, après le Brexit, cherche une autre licence pour refaire surface sur le marché européen avec les meilleurs choix, notamment le Luxembourg, Malte et l’Irlande.

Kraken est la deuxième bourse de crypto aux États-Unis par son volume d’échanges. Elle cherche actuellement une nouvelle licence pour réintégrer le marché européen vers la fin de 2021. Kraken a engagé un dialogue avec les régulateurs de divers pays européens à cet effet.

L’échange, selon le porte-parole de Kraken, opère initialement en Europe. Mais ses clients européens ne peuvent actuellement y accéder que par l’intermédiaire d’une entité enregistrée auprès de la FCA (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni.

Kraken revendique sa conformité aux règles

Kraken affirme s’être conformé aux exigences applicables de la 5AMLD – la cinquième directive anti-blanchiment de l’UE. La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE signifie que Kraken a besoin de s’approvisionner pour rentrer sur le continent. Ainsi, le porte-parole de l’échange a dit plus tôt que;

« Kraken est une bourse conforme à la réglementation et existe dans près de 190 juridictions à travers le monde. Cependant, il entretient des dialogues constructifs et proactifs avec les régulateurs de crypto dans le paysage réglementaire européen en pleine croissance. Il a ajouté que l’entreprise prévoit toujours d’être et de rester conforme à la réglementation. »

Le fondateur et PDG de Kraken, Jesse Powell, a déclaré que la société travaillait à l’obtention d’une licence de pays européen. Il l’a fait savoir lors d’une interview avec Handelsblatt, une publication économique allemande.

Powell a ajouté que la bourse Kraken cherche à réintégrer l’Europe d’ici la fin de 202. Elle ira avec la République d’Irlande, Malte et le Luxembourg, parmi les pays possibles, pour attribuer une telle licence. Cependant, ils n’ont pas encore fixé de date officielle car les discussions se poursuivent.

En juin dernier, Coinbase a reçu une licence de trading et de garde crypto pour sa nouvelle division allemande. C’est le plus grand échange crypto aux États-Unis et le principal concurrent de l’échange avec la licence BaFin – l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière. Coinbase propose également des services aux utilisateurs d’autres pays européens.

Powell a souligné que l’échange est résistant au péage du même chemin que Coinbase. Il a ajouté que l’échange s’était également entretenu avec la BaFin, mais considérait que les conditions climatiques de l’Allemagne étaient difficiles et restrictives. En conséquence, ils ont trouvé qu’il était trop coûteux d’opérer là-bas dans ces conditions.

L’approche conventionnelle de Kraken pour l’introduction en bourse

L’échange de crypto prévoyait de lever de nouveaux capitaux pour augmenter la valorisation boursière de la société basée à San Francisco au-dessus de 10 milliards de dollars. Cela a été révélé par un rapport plus tôt cette année, qui a soulevé des spéculations selon lesquelles l’échange deviendrait enfin public. C’était similaire à l’action que Coinbase a prise en avril via une cotation directe.

Sur la liste, Powell a confirmé qu’il prévoyait de faire quelque chose de similaire. Cependant, il a ensuite accepté d’éventuels ajustements sur les plans initiaux en examinant de plus près une offre publique initiale plus traditionnelle.

