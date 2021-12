Kraken veut lancer le marché des objets de collection avec des prêts garantis par NFT

Pour Hannah Perez

La concurrence entre les bourses de crypto-monnaie travaillant sur leurs marchés NFT s’intensifie, mais Kraken prévoit de se distinguer avec une torsion.

Kraken, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, se prépare à entrer dans l’espace des jetons non fongibles (NFT).

Selon le fondateur et PDG, Jesse Powell, Kraken travaille au lancement de son propre marché d’objets de collection numériques qui offrira à ses utilisateurs des opérations d’achat, de vente et de conservation de NFT, en plus d’un service de prêt.

le La bourse cherche à déterminer la valeur de liquidation des NFT afin que ses utilisateurs puissent acquérir des prêts en utilisant leurs rares jetons comme garantie.. Powell a avancé les plans dans une interview avec Bloomberg, bien qu’il n’ait pas précisé si les prêts seraient en espèces ou en crypto-monnaie. Il pointa :

Si vous déposez un CryptoPunk avec Kraken, nous voulons pouvoir en refléter la valeur sur votre compte. Et si vous voulez emprunter des fonds contre cela.

Le fondateur a fait référence à l’un des projets NFT les plus réussis aujourd’hui. Avec un volume de ventes de 140 millions de dollars US au cours des 30 derniers jours, CryptoPunk est l’une des principales collections par volume commercial ; selon les données de DappRadar. Un CryptoPunk NFT peut se vendre jusqu’à plusieurs millions de dollars.

Une autre bourse envisage de lancer un marché NFT

Parlant des plans, Powell a déclaré que 2021 restera dans les mémoires comme l’année où les NFT sont devenus populaires. Les NFT, des actifs numériques rares basés sur la blockchain, sont devenus l’une des tendances les plus dominantes dans l’espace crypto cette année. La mode a attiré des célébrités, des entreprises et des marques de renom, et a transformé les NFT en un marché de plus de 20 milliards de dollars.

À cet égard, le PDG s’attend à une nouvelle croissance du secteur l’année prochaine, à mesure que le marché des objets de collection évolue. « La première phase était la spéculation, la deuxième phase consiste à acheter de l’art et à soutenir les artistes, la troisième phase sera l’utilisation fonctionnelle des NFT », a commenté Powell. L’utilisation de NFT comme garantie pour les prêts à Kraken pourrait être l’un de ces cas d’utilisation, a-t-il ajouté.

L’explosion des NFT a attiré les bourses de crypto-monnaie, qui se sont précipitées pour lancer leurs propres plateformes de trading. Les Les plans de Kraken suivent d’autres échanges majeurs comme Coinbase, qui est cotée en bourse et travaille sur son propre marché NFT. De leur côté, d’autres bourses comme Binance et FTX.US ont déjà pris les devants.

La concurrence entre les bourses pour accaparer le marché explosif des NFT s’intensifie clairement ; bien que ces plateformes ne soient pas seules et rejoignent d’autres comme OpenSea, SuperRare et Rarible. Pendant ce temps, certains projets comme NFTfi testent déjà des prêts adossés au NFT.

Parmi eux, la plateforme de services financiers de crypto-monnaie Nexo a annoncé il y a quelques jours le lancement d’un produit de prêt lié à NFT en alliance avec la société d’investissement Three Arrows Capital.

Bien qu’il existe déjà des initiatives explorant ce domaine, il convient de noter que Kraken est probablement le plus grand échange de crypto-monnaie pour tester les prêts NFT. L’échange, qui a doublé l’année dernière sa base d’utilisateurs à 8,5 millions, figure dans le top 10 mondial en termes de volume de transactions, selon les données de CoinGecko.

