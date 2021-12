Kraken veut vous accorder des prêts contre votre NFT

Les NFT, abréviation de jetons non fongibles, ont fait fureur cette année. Ils sont en partie responsables des poussées massives de l’industrie de la cryptographie. Les NFT sont des formes d’art numériques, comme l’image ci-dessus qui s’est vendue 69 millions de dollars en mars. À cette époque, le bitcoin atteignait de nouveaux sommets. Cet intérêt massif pour les NFT a permis au marché de croître rapidement en 2021. En conséquence, beaucoup s’attendent à ce que cette forme d’art quelque peu controversée basée sur la blockchain prospère à l’avenir. Les NFT pourraient être un élément essentiel de l’avenir du nouvel Internet, ou « Web3 », comme certains l’appellent. Kraken est l’une des entités qui sont optimistes sur les NFT.

La société souhaite gérer vos NFT en plus de vos avoirs cryptographiques. Et il envisage un service de prêt qui s’appuierait sur l’utilisation de NFT comme garantie.

L’avenir d’Internet

Kraken est un échange crypto populaire où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. L’ajout de la prise en charge NFT ne ferait que l’aider à attirer davantage de clients, alors que l’Internet du futur est en cours de construction.

Web3 est la prochaine version d’Internet, faisant suite à la grande évolution du Web 2.0 d’il y a près de deux décennies. Web3 pourrait inclure diverses nouvelles technologies, pas seulement des NFT. Les métavers du futur proche qui impliquent des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) sont également associés à Web3. Une autre caractéristique importante de Web3 est la technologie blockchain qui permettra aux utilisateurs et aux créateurs de posséder des éléments d’Internet. Et c’est là que les NFT entrent en jeu.

Cette forme d’art numérique peut atteindre des prix ridicules en ligne. Et vous aurez besoin de crypto-monnaie pour payer. L’image ci-dessus était évaluée à 69 millions de dollars au moment de l’achat. Mais la personne qui l’a acheté n’a pas utilisé de monnaie fiduciaire pour le payer. Au lieu de cela, ils l’ont acheté avec une pièce crypto.

Comme d’autres échanges, Kraken est conscient de la popularité massive des NFT et de ce qu’ils pourraient signifier pour l’avenir d’Internet. En conséquence, la bourse souhaite lancer bientôt un marché NFT qui lui permettrait d’offrir de nouveaux services aux consommateurs. Et Kraken veut permettre aux propriétaires de NFT d’emprunter de l’argent en utilisant leur art numérique comme garantie.

La place de marché NFT de Kraken

Le fondateur et PDG de Kraken, Jesse Powell, a confirmé à Bloomberg qu’il travaillait sur un marché NFT.

Kraken fournirait des services de garde aux clients, a révélé la société. Et il prévoit de laisser les utilisateurs emprunter des fonds contre les NFT.

« Si vous déposez un CryptoPunk sur Kraken, nous voulons pouvoir en refléter la valeur sur votre compte », a déclaré Powell. Si vous souhaitez emprunter des fonds contre cela, Kraken travaille sur un système qui déterminerait la valeur de liquidation du NFT déposé.

« La première phase était la spéculation, la deuxième phase consiste à acheter de l’art et à soutenir les artistes, la troisième phase sera l’utilisation fonctionnelle des NFT », a déclaré le directeur de Kraken à propos de l’industrie des NFT. Cela pourrait inclure l’obtention de prêts sur Kraken avec des NFT agissant comme garantie.

Kraken n’est pas le premier échange à prendre en charge les marchés NFT. Binance et FTX Exchange ont lancé leurs propres marchés NFT. Coinbase a une liste d’attente pour son marché NFT.

Kraken prévoit de commencer à prendre en charge les NFT au début de l’année prochaine. Cependant, Kraken n’a pas révélé de date de lancement pour ses services NFT.