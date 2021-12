Krampus fait des ravages dans Call of Duty Warzone

Si vous avez sauté dans Call of Duty Vanguard ou Warzone au cours des derniers jours, vous aurez inévitablement rencontré Krampus. Cette terreur hivernale a causé du chaos dans les modes de jeu multijoueurs dans les deux jeux, pourchassant les joueurs et les battant jusqu’à ce qu’ils soient morts ou que le joueur parvienne à réduire la santé de Krampus.

De toute évidence, il ne s’agit que d’un ajout amusant à l’événement saisonnier des vacances – ajoutant un niveau d’incertitude et de panique à votre broyage quotidien d’XP d’armes ou à vos jeux Warzone avec votre équipe d’amis. Cependant, Krampus a creusé un gouffre au sein de la communauté. Krampus est-il un adversaire farfelu destiné à vous garder sur vos gardes ? Ou est-il le grand ruineur des victoires de Warzone ?

Commençons par les perspectives négatives, car cela semble être la position adoptée par la partie vocale de la communauté. La principale source de frustration vient de l’apparition de Krampus dans chaque mode de jeu. Cela signifie que si vous essayez vraiment de gagner une partie tendue de solos de Warzone, vous serez peut-être averti que le grand homme est en route.

Quand il vous trouve, il est incroyablement difficile de s’en débarrasser ! Krampus vous suivra pendant plusieurs minutes à la fois, se téléportant à côté de vous et rugissant fort pour que tous les autres joueurs à proximité puissent entendre que vous avez actuellement les mains pleines. Si vous essayez de le combattre, il subit une énorme quantité de dégâts à éliminer, et vos coups de feu permettront aux gens de savoir exactement où vous vous trouvez encore plus facilement.

La communauté a tout essayé. Kali bat des duels avec Krampus vous laisse surpassé et battu. Essayer de s’échapper avec un véhicule est une bonne idée, faites juste attention qu’il ne le touche pas trop, il sera immédiatement désactivé. Dans l’état actuel des choses, votre meilleure option est de simplement courir jusqu’à ce que Krampus se désintéresse.

Cela étant dit, la présence de Krampus sur Caldera a apporté des moments vraiment amusants à la bataille royale. Bien que la frustration des joueurs compétitifs soit compréhensible, ceux d’entre nous qui jouent plus pour rire que pour gagner tirent beaucoup de contenu du chasseur poilu.

Pour plus de contenu Warzone, consultez notre analyse de l’événement de 12 jours festifs d’offres qui est toujours en cours dans Warzone en ce moment. Nous avons également couvert le lancement de l’anti-triche Ricochet qui a été récemment ajouté au jeu.

Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty: Warzone, est actuellement au milieu d’un procès pour harcèlement sexuel déposé par l’État de Californie. En raison des problèmes découverts dans l’entreprise, des efforts de syndicalisation ont été tentés par le personnel. La dernière mise à jour étant un e-mail d’un cadre décourageant ces efforts.