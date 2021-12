Krampus ruine CDL Scrims dans Call Of Duty: Vanguard avec la mise à jour Festive Fervor

L’événement Festive Fervor de Call of Duty est en direct dans Vanguard et Warzone, réunissant les elfes et Krampus en tant qu’événements spéciaux pour terroriser les joueurs. Malheureusement, Krampus est en effet partout dans Vanguard, ce qui inclut les matchs privés utilisés par les joueurs professionnels d’esports.

Krampus apparaît dans les matchs Vanguard comme un événement aléatoire, et on dit qu’il cible celui qui a le score objectif le moins impressionnant. La créature éliminera sa victime avec un coup de grâce si le joueur ciblé ne peut pas la tuer assez vite. Les joueurs signalent également que Krampus est une éponge à balles, ce qui rend très difficile de lui jeter suffisamment de balles avant qu’il n’attaque. Cela peut être frustrant même pour le joueur moyen, mais rien de tout cela n’est idéal si vous êtes un joueur professionnel pratiquant pour un événement.

Call of Duty : Vanguard & Warzone – La cinématique du Pacifique (Partie II)

Plusieurs clips comme celui ci-dessous ont été partagés par des joueurs d’esports, montrant que Krampus est une nuisance absolue dans les matchs privés.

Espérons que Sledgehammer Games puisse résoudre ce problème rapidement, car la CDL Challengers Cup commence le 18 décembre, qui est le deuxième événement majeur de la ligue amateur officielle de Call of Duty. Les équipes professionnelles de la Call of Duty League essaient également de s’entraîner avant la saison 2022, mais Krampus rend leurs matchs assez frustrants.

Pour tous ceux qui recherchent de l’action pendant les vacances, Vanguard propose des modes de jeu saisonniers, un nouveau skin de la carte des expéditions et des défis à durée limitée pour Festive Fervor. Un événement double XP est également en direct, mais les joueurs voudront certainement garder un œil sur Krampus.

Krampus et tout le contenu saisonnier arrivent alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

