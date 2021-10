Krassyuk : « Fury et Wilder sont un dessert sucré pour Usyk »

Le promoteur de Oleksandr Ouïsk, Alexandre Krassyuk, a analysé le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder samedi. Visiblement, Krassyuk était très attentif à ce qui se passait à Las Vegas, face à d’éventuelles confrontations avec le boxeur ukrainien.

« Fury a gagné et il a mérité la victoire. La première chose que je n’ai pas aimée, c’est la forme de Wilder. Ce poids supplémentaire ne le rendait pas beau. Il avait l’air horrible, il ne s’était pas habitué à ce poids supplémentaire et il ne se sentait pas bien. Au quatrième tour, il était terminé et il a survécu au reste du combat jusqu’à presque la fin »dit Krassyuk.

Wilder et Fury, tels qu’ils étaient, sont un dessert sucré pour Usyk car aucun d’eux n’a fait preuve de compétences en boxe. Si Usyk montre sa technique, je ne pense pas que ni Fury ni Wilder ne puissent lui faire quoi que ce soit de sérieux. a déclaré le promoteur d’Usyk.