Krawczyk et Salisbury arrachent la place des huitièmes de finale à Krueger et Loeb

09/04/2021

Le à 11h30 CEST

L’Américain Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA et la joueuse britannique Joe Salisbury, le numéro 6 de l’ATP a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de l’US Open en une heure trente par 5-7, 6-3 et 10-8 aux joueurs américains Mitchell Krueger et Jamie Loeb, numéro 241 de l’ATP et, respectivement, numéro 167 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Krawczyk et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs rivaux, ont eu une efficacité de 68% au premier service, ont commis 5 doubles fautes et ont obtenu 70% des points sur le service. Concernant la paire perdante, ils ont également réussi à casser le service à leurs adversaires 3 fois, leur efficacité était de 66%, ils ont fait 3 doubles fautes et ils ont réalisé 63% des points de service.

Après ce match aura lieu les huitièmes de finale dans lesquels Krawczyk et Salisbury affronteront les Slovaques Philippe Polasek et Belinda Bencic.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et implique un total de 32 couples. Il se déroule également du 1er au 11 septembre à New York.