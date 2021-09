Krawczyk et Salisbury seront en demi-finale de l’US Open

09/08/2021

Le à 04:30 CEST

L’Américain Desirae Krawczyk, numéro 19 de la WTA et les Britanniques Joe Salisbury, le numéro 6 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et une minute par 6-1, 1-6 et 10-7 au joueur néerlandais Demi Schuurs, numéro 13 de la WTA et le Belge ponceuse gille, numéro 32 de la WTA en quarts de finale de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les demi-finales.

Les statistiques du match indiquent que Krawczyk et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, de son côté, l’a également réalisé deux fois. De plus, au premier service, Krawczyk et Salisbury ont été efficaces à 69 % et ont obtenu 63 % des points de service, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 72 % et qu’ils ont obtenu 57 % des points de service. Enfin, concernant les fautes, les joueurs classés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 2.

Krawczyk et Salisbury se rencontreront en demi-finale du tournoi avec les Américains Austin Krajicek et Jessica Pégula.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 32 couples s’affrontent.