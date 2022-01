Krawietz annonce des nouvelles positives de Klopp, alors que Liverpool rappelle son prêt

L’entraîneur adjoint de Liverpool, Peter Krawietz, a déclaré que Jurgen Klopp espère être de retour dimanche, tandis que le club a rappelé un joueur de prêt pour aider à renforcer son équipe épuisée.

Les Reds affronteront dimanche un match à domicile de la FA Cup contre Shrewsbury et Klopp devrait être à la barre. Krawietz a également révélé qu’un joueur anonyme avait été rappelé de son prêt et espérait rejoindre une équipe décimée par le coronavirus, qui avait forcé le club à fermer son terrain d’entraînement plus tôt cette semaine.

Lorsqu’on lui a demandé si Klopp serait de retour sur la ligne de touche, Krawietz a déclaré: « Nous l’espérons bien sûr.

« Il va bien jusqu’à présent, il se sent bien, mais bien sûr, les règlements sont tels qu’ils sont et il doit également faire des tests. Nous espérons qu’il ira bien demain, oui.

directeur de Blackburn Tony Mowbray a convenu avec Liverpool d’écourter l’accord de prêt de Leighton Clarkson plus tôt cette semaine.

Le milieu de terrain de 20 ans a signé un sort avec Rovers pour la campagne en août. Il y avait par la suite de grands espoirs pour son développement dans le Lancashire, mais il a eu du mal à entrer dans l’équipe première.

On ne sait pas si Clarkson est l’homme rappelé, Krawietz a déclaré: « Oui, nous avons de retour un joueur de prêt et il rejoindra probablement l’équipe demain.

« Bien sûr, nous recherchons des options pour ce match et pour cette équipe presque partout. Nous avons trouvé suffisamment de joueurs pour constituer une équipe.

« Je ne peux pas parler de noms. S’il vous plaît, comprenez ma situation, je ne peux pas en parler. Joël Matip a repris l’entraînement hier, mais nous devons voir s’il est disponible ou non.

Krawietz a déclaré qu’il n’était pas en mesure de confirmer quels joueurs seraient disponibles pour affronter Shrewsbury car plusieurs devaient encore être retestés et que certains joueurs de moins de 23 ans et de l’académie auraient leur chance.

« Pouvons-nous nous attendre à la configuration parfaite pour demain ? Non, bien sûr, nous ne pouvons pas, mais nous pouvons toujours montrer la bonne et parfaite réaction à ce qui se passe sur le terrain », a-t-il déclaré.

« Une bonne performance d’équipe avec des leaders expérimentés dans l’équipe et de jeunes joueurs qui obtiendront cette expérience fantastique pour jouer à Anfield et ressentiront le soutien de nos supporters.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Krawietz : semaine difficile pour Liverpool

« J’espère que l’excitation est le mot juste pour cela. J’espère qu’ils ne peuvent pas attendre que le jeu commence. Nous essayons de les rendre aussi confiants qu’ils devraient l’être et aussi concentrés qu’ils doivent l’être.

« Nous avons eu quelques cas de Covid avec des U23. Aome est de retour maintenant et nous pouvons choisir une équipe capable de suivre notre voie footballistique. Et nous voulons jouer un vrai match demain, compact, agressif, offensif, jouant un bon football. »

«Nous sommes entrés dans une situation trop difficile pour nous tous – nous avons dû fermer le terrain d’entraînement. Nous essayons toujours de jouer et de gagner nos matchs, mais cette situation devient trop difficile à gérer.

« Le terrain d’entraînement étant fermé, personne ne pouvait venir ici. Nous avons essayé de rester en contact avec nos joueurs pendant cette période, comme nous l’avons fait pendant le confinement. Chacun est seul et grâce à notre excellent service de travail. Nous avons pu trouver des solutions pour les joueurs.

« Certains pourraient aller courir dehors. Pour ceux qui ne pouvaient pas sortir, nous avons essayé de leur donner un programme.

LIRE LA SUITE: Klopp dit au conseil d’administration de Liverpool d’exploiter la situation de Barcelone et propose de multiplier par 50 le salaire de la starlette