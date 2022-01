Krazy Karts d’Horrid Henry et son orthographe incorrecte arrivent bientôt sur Switch

Image : P2

C’est un jour pour les coureurs de karting, semble-t-il, avec la confirmation maintenant que Krazy Karts de l’horrible Henry arrive sur le Switch eShop le 21 janvier; au Royaume-Uni, le prix sera de 24,99 £. Comme son nom l’indique clairement, il présente des personnages et des décors du dessin animé du même nom, donc celui-ci cible principalement les jeunes enfants.

Il n’y a pas de bande-annonce pour le moment, mais nous avons inclus quelques captures d’écran et des détails officiels ci-dessous. Nous sommes un peu confus par la perspective latérale, mais cela aura sans aucun doute plus de sens une fois que certaines séquences vidéo apparaîtront.

Rejoignez Henry dans l’ultime course de karting et affrontez vos amis, votre famille ou roulez en solo tout en contournant les obstacles sur votre chemin et en écrasant vos adversaires pour prendre de l’avance. Choisissez parmi une gamme de farces de Henry’s Trunk of Tricks, y compris Slime Squirt, Fizzy Foam, Gross Goo, Snot Bag et plus encore, ainsi que des effets sonores hilarants tels qu’un puissant mégaphone, un pet effrayant, un rugissement de T-Rex, de la poussière de fée fabuleuse et merveilleux de la musique pour mettre vos amis au poteau et vous frayer un chemin jusqu’au podium de ce gagnant !