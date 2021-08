Kreator rejoint par Dani Filth de Cradle Of Filth pour la performance ‘Betrayer’ à Bloodstock Open Air (vidéo)

Vétérans du thrash metal allemand KRÉATEUR ont été rejoints par BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s Dani Saleté pour une interprétation de la chanson “Traître” lors de leur apparition le 14 août au Bloodstock en plein air festival à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni. Des séquences vidéo filmées par des fans de Danyla performance de peut être vu ci-dessous.

Plus tôt cette année, KRÉATEUR leader Mille Petrozza révélé au podcast officiel de l’italien Metalitalia.com que KRÉATEUR attendrait que la pandémie de coronavirus se soit calmée avant de sortir un album.

“Dernier [year], en août, on sentait qu’on en avait fini [writing], et nous étions très enthousiastes à propos du genre : ‘D’accord, c’est presque un album. Nous avons 12 chansons. Et nous prenons les 10 meilleurs, ou tout ce que nous proposons. Et nous avions déjà prévu d’entrer en studio en février”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous sommes en février, et le monde est toujours un peu foutu avec le COVID. Il faut donc attendre et être patient… Je pense que partir en tournée, l’œuvre d’art, tout doit être connecté. Nous attendrons donc que ce soit à nouveau possible, puis nous sortirons l’album.”

Sur le thème de la direction musicale de la suite des 2017 “Dieux de la violence” album, Mille a déclaré: “C’est définitivement différent. C’est difficile à décrire, mais je pense que c’est encore plus thrash. Il a beaucoup de mélodie, et il a beaucoup de parties traditionnelles, et il a beaucoup d’ingrédients des quatre derniers ou cinq albums. Mais il y a aussi des moments très old-school. Je pense que c’est définitivement la prochaine étape. “

Demandé si KRÉATEUR travaillera à nouveau avec le producteur Jens Bogren, qui a barré “Dieux de la violence” et 2012 “Antéchrist fantôme”, Mille a déclaré : « À ce stade, il semble que nous travaillions avec Arthur Rizk [CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP]. C’est ce que nous avons prévu à ce stade. Et j’échange en quelque sorte des cassettes de démonstration et je discute des techniques d’enregistrement [with him]. Alors, ouais, on dirait que nous travaillons avec Arthur.”

KRÉATEURle prochain album de ‘s marquera le premier du groupe avec le bassiste Frédéric Leclercq, qui a rejoint le groupe en 2019.

Septembre dernier, KRÉATEUR guitariste Sami Yli-Sirniö a décrit les sessions du nouvel album du groupe sur Poisoned Rock en Italie comme “très amusantes”, ajoutant que “l’ambiance” dans le groupe “est géniale. Et l’ambiance générale et l’atmosphère sont très bonnes”, a-t-il déclaré. “[These are] temps de création pour KRÉATEUR à l’heure actuelle.”

En mars 2020, KRÉATEUR a sorti un nouveau single par surprise, “666 – Le monde divisé”. La chanson a été produite par Andy Sneap et Markus Ganter et a été enregistré à Hansa Tonstudios à Berlin, en Allemagne.

Le clip de “666 – Le monde divisé” a été créé sous la direction de Jörn Heitmann, qui était responsable des vidéoclips pour “Radio” et “Ausländer” par RAMMSTEIN.

KRÉATEUR a joué son premier spectacle avec Leclercq en octobre 2019 à Santiago, Chili.

Avant de rejoindre KRÉATEUR, Leclercq est devenu célèbre avec des métalleux de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il a assuré la basse de 2005 à août 2019.

KRÉATEURa déjà été annoncé “État d’agitation” tournée européenne avec AGNEAU DE DIEU a été reporté à novembre/décembre 2021 à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

KRÉATEUR a sorti un nouveau live set, “London Apocalypticon – Live At The Roundhouse”, en février 2020 via Explosion nucléaire. L’effort a été filmé et enregistré par des professionnels le 16 décembre 2018 au Roundhouse de Londres, en Angleterre.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).