Vétérans du thrash metal allemand KRÉATEUR rééditera leur chef-d’œuvre de 2001 « Révolution violente » pour son 20e anniversaire. Du 21 janvier 2022 au Records d’explosion nucléaire, il comprendra une vaste sélection d’enregistrements live bootleg assortis, regroupés sous le nom » Révolution de contrebande « .

L’édition du 20e anniversaire de « Révolution violente » sera disponible sur différents formats, dont l’album numérique, le coffret CD, le digipak CD, le double LP, la cassette et un coffret 4LP+2CD en édition limitée, qui comprendra également une exclusivité KRÉATEUR bande dessinée appelée « Violence graphique – Chapitre 1 ».

Pour vous donner un avant-goût du » Révolution de contrebande « matériel, qui a été enregistré dans des pays comme le Brésil, la Corée et Istanbul et dans des festivals allemands comme Wacken en plein air et Waldrock, regardez une vidéo de visualisation pour « Servant In Heaven – King In Hell (Live In Brazil) » au dessous de.

« Révolution violente » liste des pistes :

01. Reconquérir le trône



02. Le Patriarche



03. Révolution violente



04. Tous du même sang



05. Serviteur dans le ciel – Roi en enfer



06. Deuxième réveil



07. Guerre des ghettos



08. Des répliques de la vie



09. Machines esclaves



dix. Amère douce vengeance



11. esprit de feu



12. Décomposition du système

« Bonus en direct » liste des pistes :

01. Révolution violente (Vivre au Brésil)



02. Reconquérir le trône (Vivre au Brésil)



03. Agression extrême (Vivre en Corée)



04. Les gens du mensonge (Vivre en Corée)



05. Tous du même sang (Vivre en Corée)



06. Phobie (Vivre en Corée)



07. Plaisir de tuer (Vivre en Corée)



08. Renouvellement (Vivre en Corée)



09. Serviteur dans le ciel – Roi en enfer (Vivre au Brésil)



dix. Terrible certitude (Vivre en Corée)



11. Émeute de violence (Vivre en Corée)



12. Terrorzone (Vivre au Brésil)



13. Traître (Vivre au Brésil)



14. Perdu (Vivre au Brésil)



15. Coma des âmes (Vivre au Brésil)



16. Drapeau de la haine (En direct au Wacken)



17. Bourreau (En direct au Wacken)

» Révolution de contrebande « liste des pistes :

Les « Révolution violente » La réédition sera disponible dans les formats suivants :

– Album numérique « Bootleg Revolution » (Live In Brazil, Korea, Wacken / Live In Istanbul / Live At Waldrock)



– Digibook 2CD incl. CD bonus live (Brésil, Corée, Wacken)



– Coffret 1CD



– 2LP gatefold noir uni



– 2LP gatefold rouge uni



– 2LP gatefold marbré clair/rouge (exclusivité EMP)



– 2LP gatefold splatter rouge/noir



– Coffret comprenant 2CD digibook (album & Live Bonus), 2LP (album), 2LP (Live Bonus; Brésil, Corée, Wacken), 1CD Slipcase (Live In Istanbul), 1CD Slipcase (Live At Waldrock), 20 pages Comic Book « Violence graphique – Chapitre 1 »

Alors que le 21e siècle est né, ainsi KRÉATEUR a subi ce qui n’était rien de moins qu’une renaissance créatrice sismique. À cette époque, le groupe allemand emblématique avait sorti neuf albums studio dans les années 1980 et 1990, ce qui en faisait l’un des noms de métal les plus importants de ces décennies. Au cours de la première période, ils avaient contribué à façonner et à inventer la scène du thrash à travers des sorties telles que « Plaisir de tuer » (1986), « Terrible certitude » (’87) et « Extrême agression » (’89). Au cours de la décennie suivante, le groupe s’est ouvert des horizons passionnants d’expérimentation sur des albums comme « Coma des âmes » (1990), « Renouvellement » (’92) et « Endorama » (’99). Maintenant, cependant, il était temps d’entrer dans une nouvelle ère, en tant que chanteur/guitariste Mille Petrozza explique.

« Au cours des années 1990, nous expérimentions définitivement ce que faisait le groupe », dit-il. « Mais (batteur) Ventor et j’ai décidé que pour cet album – notre premier du nouveau millénaire – nous voulions revenir au genre de son que nous avions au début de KRÉATEUR. En d’autres termes, pour revenir à la raison pour laquelle nous avons commencé le groupe en premier lieu. »

Il y a eu des changements importants pour cet album, l’un étant le fait que le groupe a signé avec SPV/Marteau à vapeur. Il y avait aussi un nouveau guitariste introduit, comme Sami Yli-Sirniö (qui avait fait sa réputation avec le groupe finlandais WALTARI) a pris le relais de Tommy Vetterli. Ce dernier (également connu sous le nom de Tommy T. Baron) avait rejoint en 1996 et joué sur le « Oucast » (1997) et « Endorama » albums.

Comme d’habitude, c’était Petrozza qui a fait toute l’écriture de l’album.

Le producteur de cet album était Andy Sneap, qui se faisait maintenant un nom comme l’un des maîtres prééminents de cet art dans le monde du métal moderne. La pré-production a été réalisée à Essen à Studios KKS, avant que le groupe n’aille à Espace 51 Studios à Celle, près de Hambourg où ils ont enregistré la batterie et la basse (maniés par Christian Giesler)

Le titre de l’album vient de quelque chose Petrozza avait lu. « Dans un livre, je suis tombé sur un commentaire qui John F. Kennedy dit (en 1962). C’était : « Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable », a-t-il déclaré. « Je pensais « Révolution violente » ferait un bon titre pour un album. Donc, je l’ai gardé en tête pour ce disque. je pense « Révolution violente » est un titre qui a un réel impact. »

Pour la couverture, KRÉATEUR tournés vers Andreas Marschall, qui avait fait un travail si remarquable dans les années 1990 « Coma des âmes » pochette d’album.

« Révolution violente » est sorti en septembre 2001 et est devenu l’album le plus populaire du groupe à ce moment-là en Allemagne, atteignant la 38e place.

« Nous savions que nous avions un bon album, donc ce n’était pas une surprise de le voir si bien dans le classement », Mille mentionné. « Mais aussi bon que vous puissiez penser que votre album est, vous ne pouvez jamais être certain de la façon dont les gens réagiront à ce que vous avez fait, et si vous pouvez trouver de nouveaux fans, ainsi que satisfaire les plus anciens. Donc, je suppose qu’il y avait un élément de nous étant agréablement surpris lorsque nous sommes entrés dans le Top 40 pour la première fois. Mais je dois donner beaucoup de crédit à notre label. Ils savaient exactement comment commercialiser et promouvoir l’album, et ont montré que nous avions fait le bon choix en les signant. »

« Révolution violente » est sans conteste un excellent album. Bien qu’à certains égards, cela rappelle les gloires des premiers jours du groupe, cela ne semble pas du tout nostalgique. Les performances et les valeurs de production font partie intégrante de l’ère contemporaine, et la force des compositions elles-mêmes sont des valeurs les plus élevées. Relever le défi offert par une nouvelle génération de groupes de métal ambitieux, KRÉATEUR prouvé qu’ils étaient loin d’être une force épuisée. Contrairement à tant de leurs pairs, voici un groupe qui avait encore tant de créativité à offrir et qui était aussi clairement enthousiasmé par ce qu’il faisait. Et quand vous entendez le groupe lui-même apprécier l’ensemble du processus, alors vous savez qu’il s’agit d’une véritable revitalisation.

« Je pense que c’est l’un de nos albums les plus forts », déclare Petrozza avec conviction. « Nous avons pris ce que nous avions fait sur « Coma des âmes » et « l’extrême agression » mais il ne s’agissait pas de le répéter. Non, nous avons également ajouté des éléments métalliques modernes au son. C’était une nouvelle ère pour KRÉATEUR. Une renaissance si vous voulez le dire ainsi. Et le début de ce que j’appellerais notre deuxième carrière. »