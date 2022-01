KredX dévoile sa nouvelle identité de marque

Le fournisseur de services financiers intégrés KredX s’est rebaptisé pour refléter sa vision de devenir une solution à guichet unique pour le financement de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises. Dans le cadre de ce changement de marque, l’entreprise a dévoilé un nouveau logo et un site Web remanié. Les clients sont au cœur de l’entreprise et KredX s’engage à fournir des solutions innovantes répondant à leurs besoins, a déclaré Manish Kumar, PDG et co-fondateur de KredX. « Nous avons réalisé que nos clients voulaient que nous approfondissions le financement de la chaîne d’approvisionnement et que nous devenions un fournisseur de solutions de bout en bout pouvant répondre à tous les aspects du financement de la chaîne d’approvisionnement et pas seulement à l’escompte de factures. Par conséquent, notre initiative de rebranding est un effort sincère pour montrer ce changement et notre engagement envers la cause », a-t-il ajouté.

La nouvelle image de marque marque un autre chapitre dans l’évolution de ce pionnier de la fintech. Le nouveau logo, qui utilise la vue en X divisé, signifie le concept d’origami qui met en valeur le rapprochement des clients avec les solutions de pointe de KredX tandis que la nouvelle couleur de la marque, bleu sarcelle, symbolise le point fort ; son expertise unique de la technologie et de la finance. L’image de marque redéfinie capture la mission de KredX de rendre la finance rapide, transparente et fiable tout en construisant ce que l’entreprise envisage d’être.

La société propose une multitude de solutions personnalisables allant du financement d’entreprise au fonds de roulement et aux solutions de financement par canal pour les entreprises, grandes et petites, opérant au sein de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement. Récemment, la société a également introduit une multitude de nouveaux produits destinés à tous les acteurs de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement – Buy Now Pay Later (BNPL) pour toutes sortes de paiements B2B en ligne et hors ligne, financement import – export avec licence de l’IFSCA pour lancer ITFS plate-forme, et capvel pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs flux de trésorerie tout en renforçant davantage les offres d’instruments à revenu fixe alternatifs pour les investisseurs sur la plate-forme.

Dans le dernier site Web, la société a ajouté des informations supplémentaires sur ses produits et ses offres de services. Fondée en 2015, KredX a commencé ses opérations avec pour mission d’aider les entreprises à répondre à leurs besoins en fonds de roulement à court terme. Au fil des années, l’entreprise a développé des produits innovants de pointe tels que l’escompte des factures impayées.

