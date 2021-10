Krejcikova et Siniakova, éliminés après avoir perdu en quarts de finale

18/10/2021

Le joueur de tennis ukrainien Lyudmyla Kichenok, numéro 39 de la WTA et la joueuse lettone Jelena Ostapenko, numéro 31 de la WTA surpris en battant en une heure trente-neuf minutes par 2-6, 6-4 et 10-8 aux tchèques Barbora Krejcikova et Katerina siniakova, numéro 3 de la WTA et, numéro 4 de la WTA respectivement en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Biens indiens. Avec ce résultat, Kichenok et Ostapenko prennent la place pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 à Biens indiens.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses rivaux 4 fois, tandis que les gagnants l’ont fait 3 fois. De même, Kichenok et Ostapenko ont atteint 65% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont pris 48% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 59% d’efficacité, ont commis 5 doubles fautes et ont remporté 58% des points de service.

En demi-finale, Kichenok et Ostapenko joueront contre les joueurs russes Veronika Kudermetova et Elena Rybakina jeudi prochain à partir de 23h30 heure espagnole sur la piste numéro 2.

La célébration du tournoi Biens indiens (WTA Indian Wells) se déroule du 6 au 17 octobre sur un court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent à cette compétition.