Krejcikova et Siniakova se qualifient pour les huitièmes de finale à Roland-Garros

06/04/2021

Le à 20h30 CEST

joueurs tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova, le numéro 7 de la WTA et le numéro 8 de la WTA ont respectivement rempli les prévisions en expirant dans une heure et quatre minutes en 6-4 et 6-0 au joueur de tennis tchèque Kveta Peschke déjà l’allemand Viviane Heisen, numéros 20 et 129 de la WTA en seizièmes de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le couple a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, l’a réussi une fois. De plus, Krejcikova et Siniakova ont atteint 67% d’efficacité au premier service et ont pris 71% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 71% d’efficacité et ont réussi à remporter 46% des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 2.

En huitièmes de finale, Krejcikova et Siniakova affronteront les vainqueurs du match entre Saisai zheng Oui Ellen Perez contre Gabriela Dabrowski Oui Leylah Annie Fernandez.

Le tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.