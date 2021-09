Krejcikova et Siniakova sont éliminés de l’US Open

09/03/2021

Le à 04:45 CEST

Le joueur polonais Magda Linette, numéro 68 de la WTA et joueuse de tennis américaine poire Bernarda, numéro 59 de la WTA a surpris en s’imposant lors de la 30e finale de l’US Open par 6-3 et 6-4 en une heure et douze minutes aux joueurs tchèques Barbora Krejcikova et Katerina siniakova, numéro 3 de la WTA et, respectivement, numéro 4 de la WTA. Après ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Linette et Pera, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 2 fois, ils ont obtenu 89% du premier service, ils ont commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 75% des points de service. Quant à la paire perdante, elle n’a jamais réussi à casser le service, elle a été efficace à 92%, elle a commis 2 doubles fautes et elle a réussi à remporter 71% des points de service.

Linette et Pera se rencontreront en huitièmes de finale du tournoi avec les joueuses roumaines Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au championnat.