Kretinsky a déjà le plan de West Ham en tête après que les Hammers poursuivent un mouvement d’attaquant passionnant

L’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky souhaite mettre en place un partenariat entre West Ham United et le Sparta Prague alors qu’il commence à faire des plans.

C’est selon The Telegraph, qui affirme que Kretinsky veut établir un lien de développement entre les deux clubs.

Cela pourrait voir les jeunes de West Ham se rendre en République tchèque pour une expérience en équipe première ou les talents de Sparta déménager dans l’est de Londres.

Kretinsky est copropriétaire de Sparta depuis 17 ans, mais est maintenant en pourparlers pour investir également dans West Ham.

L’homme de 45 ans veut 27% de West Ham, empiétant potentiellement sur les 86% des parts de David Gold et David Sullivan.

Kretinsky pourrait en fait vouloir reprendre complètement West Ham à l’avenir, établissant ainsi le contrôle total du club.

Kretinsky pourrait aider West Ham dans la poursuite de Hlozek

Si Kretinsky finit par investir dans West Ham, ce lien avec Sparte pourrait être très intéressant.

West Ham a déjà utilisé le marché tchèque pour signer Tomas Soucek et Vladimir Coufal. Le milieu de terrain Alex Kral a rejoint le Spartak Moscou, mais joue pour la République tchèque et a joué pour le Slavia Prague avec Soucek et Coufal.

Un lien avec ses rivaux Sparta peut provoquer une scission avec Kral, Coufal et Soucek, penchant pour Slavia, mais cela pourrait ouvrir une excellente opportunité de transfert.

L’atout précieux de Sparta est l’attaquant Adam Hlozek, que West Ham a en fait manifesté son intérêt à signer cette année.

West Ham aurait voulu signer Hlozek en avril, et il souhaitait rejoindre Coufal et Soucek plutôt que de se rendre au Bayern Munich.

Aucun accord d’été n’a été conclu, mais West Ham a certainement encore besoin d’un autre attaquant pour soutenir Michail Antonio en attaque.

Hlozek coche les cases en tant que véritable talent pour l’avenir à un rythme soutenu, et les plans de Kretinsky pourraient donner à West Ham un véritable coup de pouce dans sa poursuite.

