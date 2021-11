Kretinsky a envoyé une demande à Moyes alors que la signature monumentale de West Ham approche

David Moyes semble prêt à exaucer son souhait avec un mouvement de 10 millions de livres sterling pour un objectif principal de transfert de West Ham apparemment prêt à obtenir le feu vert.

Les Hammers occupent actuellement la troisième place après avoir connu un excellent début de saison. Moyes a façonné une équipe passionnante et difficile à battre qui menace de renverser les six grands traditionnels et de revendiquer une place en Ligue des champions. Le prochain match est contre les Wolves à Molineux – et notre article Prédictions s’attend à plus de gloire des Hammers.

Et avec l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky ayant obtenu une prise de contrôle de 27% au stade de Londres, West Ham n’a jamais été dans une position plus saine.

En effet, Moyes demande à Kretinsky et West Ham d’investir judicieusement leur argent alors qu’il cherche à consolider leur place dans les hautes sphères.

« J’espère que l’investissement que nous sommes en mesure d’utiliser à bon escient et bien », a déclaré Moyes.

« Le club a dépensé une fortune il y a quelques années et ça n’a pas bien marché. Il doit donc y avoir un moyen de réfléchir à la meilleure façon de procéder.

« Peut-être que l’investissement dans d’autres choses est plus important. De nouveaux sièges dans le stade, des foules plus importantes, de nouvelles choses sur le terrain d’entraînement peut-être. Je ne sais pas de quelle manière ni d’où viendra le nouvel investissement. Mais c’est toujours trop facile de dire que je suppose que ce sera pour les joueurs.

« Peut-être que ce le sera dans le futur, mais nous devons veiller à ne pas devenir stupides et faire quelque chose que nous regrettons. »

On a demandé à Moyes s’il y avait des fonds à dépenser en janvier, bien que le patron des Hammers n’ait pas tardé à esquiver la question.

« Je ne connais pas vraiment la réponse à cela, parce que je n’ai pas vraiment eu de conversation à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Ce que je sais, c’est que je suis vraiment bien soutenu en ce moment. Si je vais demander au club, que j’ai besoin de quelque chose ou que je cherche quelqu’un, ils feront tout pour m’aider.

« Mais juste pour revenir au fait – nous devons juste faire attention que nous ne pensons pas que cela signifie qu’il y a des centaines de millions à dépenser.

« Plus nous pouvons rester longtemps dans cette position, cela me donne une meilleure chance d’aller frapper à la porte et de demander un peu plus si nous en avons besoin. »

Accord Lingard pour West Ham

Malgré les efforts de Moyes pour éviter de parler d’ajouts en janvier, des rapports affirment qu’un accord pour Jesse Lingard est proche.

Le milieu de terrain anglais devrait quitter Manchester United en janvier. Cela fait suite à une série de promesses non tenues d’Ole Gunnar Solskjaer sur le temps de jeu cette saison.

Et avec son accord sur le point de se terminer, United n’aura d’autre choix que d’accepter sa vente.

Selon The Sun, Lingard est prêt à accepter un retour au London Stadium.

Il a attiré l’attention lors d’un excellent prêt la saison dernière. Et son retour pourrait s’avérer monumental alors que les Hammers cherchent à consolider leur place parmi les quatre premiers.

Le rapport affirme que West Ham paiera à United des frais de 10 millions de livres sterling pour Lingard. Et tandis que Tottenham serait également désireux, il semble que le joueur soit déterminé à rejoindre les Irons.

Lingard aura 29 ans le mois prochain et est disponible sur un transfert gratuit à la fin de la saison.

