Kris Boyd claque Jadon Sancho et fait un pronostic Man Utd contre Liverpool

Jadon Sancho a lutté depuis son arrivée à Old Trafford (Photo: .)

Kris Boyd a critiqué la nouvelle recrue de Manchester United, Jadon Sancho, pour avoir « absolument rien fait » depuis qu’il a rejoint le club.

Sancho a rejoint United pour 73 millions de livres sterling des géants allemands du Borussia Dortmund après avoir fait partie de l’équipe anglaise qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Cependant, le joueur de 21 ans a connu des difficultés depuis son arrivée, n’ayant commencé que trois des huit premiers matches de United en Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Les Red Devils n’ont remporté que trois de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues et se lancent dans le match de dimanche contre l’équipe de Jurgen Klopp qui a besoin de trois points bien nécessaires.

Et l’ancien attaquant écossais Boyd pense qu’ils pourraient avoir une chance de le faire, tout en s’intéressant aux niveaux de performance de Sancho.

« Ces cinq premiers pourraient également détruire la ligne de fond de Liverpool », a-t-il déclaré.

Boyd pense que la défense de United sera la clé s’ils veulent battre Liverpool (Photo: .)

« Donc, si Manchester United défend correctement, il a une chance de gagner le match. Ce sont des joueurs de classe mondiale [the attackers].