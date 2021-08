Kris Bryant aurait presque été traité pour Tyler Glasnow ⋆ 10z viral

Avant que Kris Bryant ne soit échangé des Cubs aux Giants de San Francisco la semaine dernière, il a failli être échangé contre le lanceur de flammes des Tampa Bay Rays Tyler Glasnow.

Selon un rapport de Ken Rosenthal de ., les Cubs and Rays ont discuté de quelques possibilités commerciales différentes qui auraient rapproché Craig Kimbrel et Bryant à Tampa.

Lorsque les discussions étaient centrées uniquement sur Kris Bryant, les Cubs ont tenté d’acquérir des talents de grande ligue sous la forme du joueur de champ central Kevin Kiermaier, et les deux équipes ont même discuté d’un éventuel échange Bryant-Glasnow.

Selon le rapport :

« Rien que pour Bryant, les Rays and Cubs ont parlé d’un accord qui aurait envoyé le joueur de champ central Kevin Kiermaier et des espoirs à Chicago, selon des sources des ligues majeures. Cet échange, cependant, aurait été relativement simple par rapport à un accord plus important que les équipes ont conclu pour Bryant et Kimbrel – un accord centré sur le droitier blessé des Rays, Tyler Glasnow. »

Rays a discuté des possibilités créatives lors de discussions avec les Cubs pour Kris Bryant et Craig Kimbrel. Histoire : https://t.co/8ack3EBek5 – Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 2 août 2021

En fin de compte, les Rays n’ont pas pu s’entendre avec les Cubs pour acquérir Kris Bryant ou Craig Kimbrel – qui a été échangé aux White Sox de Crosstown.

Le commerce de Tyler Glasnow aurait été particulièrement intrigant, mais on ne sait pas à quel point ces discussions ont réellement pris de l’ampleur.

Il est difficile de croire que les Rays auraient remplacé Glasnow pour un joueur de location (même s’il était un ancien MVP), mais l’as est actuellement mis à l’écart avec une blessure au coude droit qui le forcera probablement à subir une opération Tommy John et manquera la plupart ( sinon tous) de la saison 2022.

Inutile de dire que Tyler Glasnow aurait comblé un vide organisationnel pour une équipe des Cubs particulièrement mince dans le département des lanceurs partants. Mais Kris Bryant est probablement beaucoup plus heureux d’être à San Francisco qu’à Tampa Bay.

