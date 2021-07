Kris Bryant contrat TV news 2021 San Francisco Giants hier Chicago Cubs Joey Bart

Avec la date limite de changement de saison 2021 de MLB à seulement trois jours, le géants de San Francisco ont parlé au Chiots Chicago sur l’éventuel changement de joueur de troisième but et de voltigeur vedette Kris Bryant, qui peut aussi jouer en première base, dans laquelle il ne serait pas impliqué Joey Bart, le soi-disant héritier de Buster Posey.

Selon des sources de Jon Morosi de MLB.com du côté de Chiots de Chicago, sont à la recherche du prospect n°2 du géants de San Francisco par MLB Pipeline (et n°17 ​​au total), le receveur Joey Bart pour le changement éventuel de Kris Bryant.

Les géants de San Francisco ils auraient besoin de plus que Kris Bryant dans un tel accord, car l’ancien MVP de la Ligue nationale devrait être un agent libre à la fin de la saison 2021 de MLB. Mais la polyvalence de frappe et de défense de Bryant serait certainement attrayante pour les Giants, une équipe qui a été la surprise des ligues majeures jusqu’à présent cette année, entrant dans le jeu de Hier, avec le meilleur pourcentage de victoires (.626) sur le Big Show et une avance de deux matchs sur les Dodgers de Los Angeles dans la NL West.

Kris Bryant connaît une bonne saison à l’assiette pour le Chiots de Chicago après une campagne 2020 en proie aux blessures : entrée HierLe joueur de 29 ans frappait une ligne offensive de .269 / .356 / .500 avec 17 circuits.

joie bartPendant ce temps, il a entamé la journée en frappant une ligne offensive de .310 / .372 / .532 avec neuf circuits en 44 matchs pour Triple-A Sacramento. Longtemps considéré par géants de San Francisco En tant qu’héritier présomptif de Buster Posey derrière la plaque, il faudra peut-être une offre assez importante pour éloigner Bart de l’organisation qui l’a sélectionné n ° 2 au classement général en 2018.

Il se murmure que Chiots de Chicago, qui n’a pas été en lice dans la NL Central, est sur le point de se séparer de plusieurs joueurs majeurs qui les ont aidés à briser une sécheresse de 108 ans pour le titre des World Series en 2016, dont Anthony Rizzo et Javier Báez. . Le plus proche des étoiles Craig Kimbrel, qui est entré dans le jeu de Hier, avec une MPM microscopique de 0,49 et 23 arrêts pour les Cubs en 2021, pourrait également être disponible.

contrairement à Kris Bryant, Rizzo et Báez, Kimbrel est sous le contrôle de l’équipe jusqu’à la 22e (16 millions de dollars option club). Reste à savoir si un accord sera trouvé entre les Chiots de Chicago et les géants de San Franciscoainsi que quels joueurs peuvent être impliqués, mais si un accord est conclu, ce sera probablement un blockbuster qui aura des implications importantes pour la course de NL West. Cette division se résume à une compétition à trois équipes entre les Giants, les Dodgers et les Padres. Los Angeles a remporté la NL West au cours de chacune des huit dernières saisons, San Francisco et San Diego tentant de détrôner les champions des World Series.

Sources: Les #SFGiants ont parlé avec les #Cubs de Kris Bryant, et les Cubs évaluent le receveur de 24 ans Joey Bart comme un candidat à demander de leur côté des pourparlers. Bart a un .904 OPS cette année à Triple-A. @MLB @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 28 juillet 2021

Bart, l’ancien choix général n ° 2, ne serait probablement disponible que dans le cadre d’un accord impliquant des joueurs en plus de Bryant, un agent libre après cette année. Bryant aurait une grande valeur pour les Giants, avec qui il pourrait jouer 1B, 3B et LF. @MLBNetwork @MLB – Jon Morosi (@jonmorosi) 28 juillet 2021

Avec certaines des informations de MLB.com (Manny Randhawa).