Kris, Caitlyn Jenner rompent le silence sur Kim Kardashian, Kanye West Split

La famille d’abord! Kris Jenner a parlé de sa fille Kim Kardashianest séparé de Kanye West un mois après que le créateur de Skims ait demandé le divorce.

« Je pense que ce sera toujours difficile à tout moment, vous savez, il y a beaucoup d’enfants », a déclaré Jenner, 65 ans, sur Le spectacle Kyle & Jackie O le jeudi 18 mars. «La bonne chose à propos de notre famille est que nous sommes là l’un pour l’autre et que nous nous soutenons et nous nous aimons beaucoup, donc tout ce que je veux, c’est que ces deux enfants soient heureux. Et je veux que les enfants soient heureux. C’est le but. »

Le L’incroyable famille Kardashian star a expliqué que tout ce qu’elle veut pour sa famille est de «pouvoir avoir l’amour et l’appréciation les uns des autres, et que tout le monde va bien. C’est ce que tu veux en tant que maman.

L’ancien beau-père de Kardashian, Caitlyn Jenner, a également commenté la décision du couple de se séparer, en disant Accéder à Hollywood jeudi que les fans verront la rupture se dérouler sur le E! séries.

«J’adore Kimberly. Honnêtement, j’adore Kanye. J’ai eu une très bonne relation avec Kanye. Je leur souhaite le meilleur à tous les deux », a déclaré Caitlyn, 71 ans. «Mais, en ce qui concerne cela, c’est leur histoire à raconter, pas la mienne. Et je pense que vous pourriez apprendre certaines choses dans le dernier épisode, je ne serais pas surpris – même si je n’ai pas vu la série, mais je me souviens avoir tourné des scènes. Et oui, je pense que ça devrait être assez intéressant.

Nous hebdomadaire a confirmé le 19 février que Kardashian, 40 ans, avait déposé des papiers de divorce après avoir heurté une bosse sur la route sept mois auparavant lorsque West avait révélé lors de son rassemblement de campagne présidentielle en juillet 2020 que le couple avait presque avorté leur enfant aîné, North.

Le duo a continué de faire la une des journaux après que West, 43 ans, soit allé sur Twitter le même mois, affirmant que Kardashian avait tenté de «l’enfermer» et qu’il avait tenté de divorcer deux ans plus tôt. Le créateur de Yeezy s’est excusé pour ses remarques controversées, mais leur relation n’a pas complètement rebondi.

À l’automne 2020, Nous a confirmé que le fondateur de KKW Beauty et le rappeur vivaient «des vies séparées» après son déménagement au Wyoming et qu’elle est restée à Los Angeles avec leurs quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5, Chicago, 3 ans, et Psalm, 22 mois.

Une source a dit Nous en janvier, que le mariage du couple séparé a atteint un point de rupture après une «grande bagarre» au début de décembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de consulter.

«Kanye a explosé contre Kim et elle était vraiment bouleversée. Les choses entre eux ne semblent pas avoir guéri depuis », a déclaré la source à l’époque. Un deuxième initié a ajouté: «Les commentaires sur North et l’avortement étaient la confirmation finale. Elle protégera d’abord les enfants, toujours.

Selon les documents judiciaires obtenus par Nous le mois dernier, Kardashian demande la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du duo. Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré Nous que le magnat des médias sociaux «va bien» et «prend les choses au jour le jour» pendant le divorce. L’initié a ajouté: «Jusqu’à présent, tout s’est déroulé aussi bien que possible avec Kanye.»

Le couple s’est marié pendant six ans avant de se séparer, après s’être marié en Italie en mai 2014.

