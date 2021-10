Grizzly de Memphis a dû licencier un de ses joueurs afin d’atteindre le match d’ouverture de la saison 2021/22 de la NBA (dans son cas contre les Cleveland Cavaliers dans les premières heures de mercredi à jeudi) avec une liste de 15 joueurs (actuellement autorisés dans la ligue). Le sacrifié a été l’une des signatures du dernier marché, Kris dunn.

La nouvelle a été avancée ces dernières heures par Adrian Wojnarowski, journaliste et initié NBA pour ESPN. Bien qu’ayant participé au ‘Media Day’ avec les Grizzlies eux-mêmes, la franchise du Tennessee a estimé qu’elle avait déjà suffisamment de bases (Ja Morant, De’Anthony Melton et Tyus Jones), et la présence de Dunn n’a rien apporté à son avenir. projet dans la ligue.

Les Grizzlies de Memphis saluent le garde Kris Dunn, selon des sources à ESPN. Cela porte la liste des Grizz à 15 pour la soirée d’ouverture. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 octobre 2021

L’été de Kris Dunn est la démonstration parfaite de la façon dont un joueur peut passer de « tout » à « rien » en NBA :

Le joueur a commencé l’intersaison en tant que membre de l’équipe des Atlanta Hawks (en remplissant le contrat qu’il a signé en novembre 2020 pour deux saisons et 10 millions de dollars). Le 28 juillet 2021, il a été inclus dans le transfert à trois qu’il a envoyé aux Boston Celtics, et où les Sacramento Kings ont reçu le centre de la franchise du Massachusetts, Tristan Thompson. Un peu plus d’un mois plus tard, le 3 septembre, il a de nouveau été échangé, cette fois à ce qui était jusqu’alors son équipe NBA, les Memphis Grizzlies. Il le ferait avec Carsen Edwards et en échange de l’Espagnol Juancho Hernangómez. Le 16 octobre, il finit par être coupé. Si aucune équipe ne réclame ses services dans les prochaines 48 heures, il deviendra joueur autonome sans restriction et arrivera en début de saison sans dérogation.