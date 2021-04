Kris Jenner a confirmé que Kendall Jenner et Harry Styles sortaient en effet

La matriarche du clan Kardashian Jenner a parlé avec Ellen de la fin de L’incroyable famille Kardashian et, comme toujours, elle a fini par révéler certains des secrets les mieux gardés de ses filles.

Ellen et Kris ont discuté via Zoom et l’hôte a réussi à obtenir de vous des informations sur la vie amoureuse de votre fille mettant en vedette le jeu emblématique et classique Never Have My Kids Ever.

Pendant le jeu, l’animateur a demandé à la star de la télé-réalité «Mes enfants ne sont jamais sortis avec un membre d’un groupe de garçons» et Kris a répondu avec un panneau disant «Oui, ils l’ont fait», ce à quoi Ellen a répondu: «Oui, Kendall et Harry, non?.