Kris Jenner dit que les émissions d’amour de Kourtney et Travis la mettent mal à l’aise. MDR! La maman était dans « The Ellen DeGeneres Show » déguisée en Cruella DeVil, et elle a dit que toutes ces images d’elles s’embrassant et étant sexy devant tout le monde la mettaient… mal à l’aise.

« Eh bien, vous vous sentez comme ceux-ci, vous savez, ce sont les deux seules personnes dans la pièce, et nous ne savons pas quoi faire » – a déclaré Jenner, 65 ans, « Comme, je cherche un placard pour entrer et quelque part où aller.

Bahahahahahahaha… m’a rappelé ces ‘amis amoureux’ qui s’embrassent toujours devant tout le monde, et on reste comme wtf ? PRENEZ UNE CHAMBRE!

«Mais ils sont, vous savez, à ce stade, et c’est vraiment, vraiment spécial, et je suis excité. Il était très mignon. »

La maman était ravie et a fait l’éloge de sa fille Kourtney en acceptant la demande en mariage du rockeur Blink-182, affirmant qu’elles « sont l’une pour l’autre ».

« C’est le couple le plus mignon », a-t-elle déclaré.

Kris Jenner a également révélé que Travis Barker avait planifié lui-même la proposition de Montecito et avait demandé la main de Kourtney en mariage.

« C’est un amoureux, et ils sont très heureux. Ils ne peuvent pas attendre. »

Ce sera le premier mariage des « Keeping Up With The Kardashians », malgré avoir trois enfants avec son ex Scott Disick., Mason 11, Reign 6 et Penelope 9 ans.

Ce sera le troisième mariage de Travis Barker, marié à Melissa Kennedy de 2001 à 2002, et Shanna Moakler de 2004 à 2008. Il a deux enfants avec Moakler, Landon, 18 ans, et Alabama Luella, 15 ans.

Donc, nous ne sommes pas seuls, Kris Jenner dit que les témoignages d’amour de Kourtney et Travis la mettent mal à l’aise. PRENEZ UNE CHAMBRE!