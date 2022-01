Kris Jenner esquive la question du couple Kim et Pete alors que Stormi interrompt

Kris a été sauvée par sa petite-fille Stormi (Photo : Samir Hussein/WireImage)

Kris Jenner et sa petite-fille Stormi Webster ont porté l’expression « sauvée par la cloche » à de nouveaux sommets lorsque la fillette de trois ans a interrompu l’interview de sa grand-mère avec un timing expert, tout comme on lui a demandé de mettre la mèche sur la romance de sa fille Kim Kardashian. avec Pete Davidson.

Apparaissant sur CNN via une liaison vidéo depuis LA pour une conversation avec le diffuseur Anderson Cooper et son co-animateur du réveillon du Nouvel An Andy Cohen à Times Square à New York, Kris, 66 ans, a ri de la » belle distraction » alors que sa petite-fille grimpait sur sa cuisse.

Andy avait posé une question directe lors de l’interview, demandant à la star de L’Incroyable Famille Kardashian : » Tout le monde parle de la nouvelle relation de Kim avec Pete Davidson. Avez-vous eu la chance de passer du temps avec eux ? Comment vont-ils en couple ?’

Essayant apparemment d’adoucir la question directe, Anderson a plaisanté à Andy : « Tu creuses toujours, Andy », ce à quoi Andy a répondu : « Oui, je le suis !

Cependant, à peine Andy a-t-il commencé sa question que la petite Stormi – fille de Kylie Jenner et Travis Scott, qui attendent un deuxième enfant ensemble en 2022 – a couru dans la pièce derrière Kris puis jusqu’à ses côtés, faisant remarquer Anderson : « Vous avez un visiteur. »

Comme il était à peine 17h45 à Los Angeles, la fillette de trois ans était prête à se coucher tôt en pyjama et les cheveux nattés alors qu’elle regardait avec intérêt l’écran de sa grand-mère.

Kris a été épargnée d’avoir à dire quoi que ce soit sur Kim et Pete (Photo : Samir Hussein/WireImage)

Alors que Stormi montait avec enthousiasme sur ses genoux, juste devant la caméra, Kris a commenté : » Belle distraction. Bon timing, Stormi. Parfait!’

Elle a ensuite plaisanté : « Juste au bon moment !

Que l’interruption de Stormi soit le cas d’un accident parfait, ou qu’elle ait été envoyée pour détourner l’attention de la question sur Kim et Pete, Kris semblait heureuse de faire d’elle le centre d’attention et d’éviter d’attiser les flammes avec de nouveaux potins sur l’un des plus de 2021. couples inattendus.

Stormi était curieux de voir ce qui se passait (Photo : CNN/Twitter/AC360)



Les animateurs ont pris son interruption avec bonne humeur (Photo: CNN/Twitter/AC360)

Andy et Anderson semblaient comprendre qu’ils n’obtiendraient rien de la maman alors qu’ils terminaient leur segment d’interview avec la star et échangeaient des vœux chaleureux avec elle pour la nouvelle année à venir.

« Eh bien, je vais me coucher à neuf heures », a-t-elle répondu en réponse à un commentaire sur la fête toute la nuit, ajoutant: « Nous allons vous regarder les gars et regarder la balle tomber. Merci de nous avoir reçus et beaucoup d’amour à vous deux !’

Kris a fait des débuts musicaux impressionnants pour Noël (Photo : Twitter/khloekardashian)

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



En plus d’esquiver cette question comme une pro, Kris avait déjà eu de quoi célébrer cette saison des fêtes alors que son single surprise de Noël avec sa fille Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker a atterri dans le top 5 des premières chansons aux États-Unis sur Spotify.

Elle a également veillé à tout mettre en œuvre pour Noël cette année, en offrant à ses six enfants des voitures électriques MOKE colorées, comme vous le faites, en vous assurant même que Kourtney et Travis avaient un crâne, bien sûr.

